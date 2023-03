Αθώα κρίθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου για το ατύχημα με σκι, καθώς οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο «100% υπαίτιος» για αυτό είναι ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον και απάλλαξαν την ηθοποιό από κάθε κατηγορία.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατηγορείτο για αμέλεια και εγκατάλειψη από τον Τέρι Σάντερσον, σχετικά με ένα ατύχημα του συνταξιούχου οπτικού ενώ έκαναν σκι στη Γιούτα το 2016, σε ένα από τα πιο πολυτελή χιονοδρομικά κέντρα των ΗΠΑ.

Η δίκη καλύφθηκε τηλεοπτικά και απασχόλησε τα social media για πολλές ημέρες, ιδιαίτερα μετά την ατάκα της ηθοποιού ότι έχασε μισή ημέρα σκι με την αναστάτωση.

Οι ένορκοι έκαναν σύσκεψη χθες Πέμπτη (30.3.2023) για περίπου 2 ώρες και τελικά απάλλαξαν τη Γκουίνεθ Πάλτροου από κάθε κατηγορία στην ετυμηγορία τους ενώ της επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 1 δολαρίου, ένα συμβολικό ποσό που ζήτησε προκειμένου να δείξει ότι η δίκη δεν είχε να κάνει με τα χρήματα – και της έδωσαν τη δικαίωση που αναζητούσε όταν επέλεξε να πάει σε δίκη αντί να συμβιβαστεί εξωδικαστικά.

«Αισθάνθηκα ότι το να συναινέσω σε μια ψευδή αξίωση έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητά μου», δήλωσε η Γκουίνεθ Πάλτροου μέσω των εκπροσώπων της ενώ η ίδια την αναπαρήγαγε και ως story στους 8,3 εκατομμύρια followers της και ευχαρίστησε τον δικαστή και τους ενόρκους για το έργο τους.

Καθώς η Γκουίνεθ Πάλτροου έφευγε από το δικαστήριο άγγιξε τον ώμο του Τέρι Σάντερσον και του είπε: «Σου εύχομαι τα καλύτερα», με τον ίδιο να της απαντάει «ευχαριστώ αγαπητή μου».

Ο 76χρονος Τέρι Σάντερσον έκανε μήνυση στη Γκουίνεθ Πάλτροου για 300.000 δολάρια, ισχυριζόμενος ότι το 2016 η ηθοποιός έπεσε πάνω του με σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Deer Valley, αφήνοντάς τον με διάσειση, τέσσερα σπασμένα πλευρά και εγκεφαλική βλάβη.

Αντίθετα, η Γκουίνεθ Πάλτροου του άσκησε αγωγή για 1 δολάριο και τα έξοδα του δικηγόρου της. Μάλιστα, ο συνταξιούχος οπτικός είχε κάνει αρχικά αγωγή για 3,1 εκατομμύρια δολάρια, προτού ο δικαστής αποφανθεί εναντίον του, ζητώντας αποζημίωση.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατέθεσε πρώτη, λέγοντας στους ενόρκους ότι ο Τέρι Σάντερσον ήταν αυτός που είχε πέσει πάνω της. Στην κατάθεσή της, εξήγησε ότι έβλεπε τα παιδιά της να κάνουν σκι στην πλαγιά όταν ο Σάντερσον τη χτύπησε από πίσω.

Adding "well I lost half a day of skiing" to my lexicon for any minor inconvenience #GwynethPaltrowtrial pic.twitter.com/L29NffZl94

Ο Τέρι Σάντερσον ανέβηκε στο εδώλιο τη Δευτέρα, λέγοντας στους ενόρκους: «Θυμάμαι ότι όλα ήταν υπέροχα και τότε άκουσα κάτι που δεν έχω ξανακούσει ποτέ σε χιονοδρομικό κέντρο και αυτό ήταν μια αιμοσταγής κραυγή» και πρόσθεσε ότι χτυπήθηκε στην πλάτη στην ωμοπλάτη και ότι στη συνέχεια όλα μαύρισαν.

Attorneys for @GwynethPaltrow played reconstructive animation of the ski crash she’s being sued for in court Monday. The animation was used to help the jury understand what allegedly happened, using the video and testimony from Paltrow’s ski instructor Eric Christiansen. pic.twitter.com/04kCh97qLe