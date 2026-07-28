Μαριάννα Τουμασάτου: Πρέπει να δώσουμε φωνή και σε άλλους πολιτικούς, σε νέους ανθρώπους

«Ότι τα λάθη μας τα επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν μας γίνονται μάθημα και δεν διαβάζουμε καλά την Ιστορία μας, στα σχολεία μας, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα παιδείας», δήλωσε η Μαριάννα Τουμασάτου σε νέα συνέντευξή της.

Στην εικόνα της κοινωνίας σήμερα και σε όσα ιδανικά θα ήθελε να αλλάξουν σ’ αυτήν εστίασε, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Τουμασάτου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου.

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Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Γιατί δεν αλλάζει τίποτα στον τόπο μας; Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, αλλά πάμε από το κακό στο χειρότερο, έτσι δεν είναι;

Γιατί πολύ απλά δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό έχει δείξει η ιστορία μας. Ότι τα λάθη μας τα επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν μας γίνονται μάθημα και δεν διαβάζουμε καλά την Ιστορία μας, στα σχολεία μας, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα παιδείας. Αλλά και παγκοσμίως η ανθρωπότητα, θα έλεγα, όταν πηγαίνει από τον έναν πόλεμο στον άλλο, δεν νομίζω ότι και εκείνη μαθαίνει από τα λάθη της.

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Μάλλον η φύση του ανθρώπου ρέπει προς το κακό και την απληστία. Και όλα αυτά, ας τα σκεφτούμε καλά, γιατί το τοπίο είναι άκρως εκλογικό και διανύουμε μια σύνθετη και σημαντική προεκλογική περίοδο και το παρόν μας θέλει δυναμικά παρόντες, για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Τι πρέπει να γίνει στον τόπο;

Να δώσουμε φωνή και σε άλλους πολιτικούς, σε νέους ανθρώπους, έντιμους, που δεν έχουν στόχο να φάνε την περιουσία του ελληνικού λαού ή να πουλήσουν και να ξεπουλήσουν τη χώρα. Αρκετά με εκείνους που έκαναν τεράστιες περιουσίες και έγιναν πολιτικοί για να εξυπηρετήσουν πρώτα από όλα τα δικά τους συμφέροντα. Βρισκόμαστε πλέον στο σημείο που είμαστε αναγκασμένοι ως λαός να αλλάξουμε συνολικά τη νοοτροπία μας και να δώσουμε προτεραιότητα σε νέους πολιτικούς φορείς.

Έχουν δημιουργηθεί πλέον οι συνθήκες για να φανούν αυτοί οι πολιτικοί που θα πάρουν θέσεις, όχι για να πλουτίσουν οι ίδιοι αλλά για να καλυτερεύσει συνολικά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και να έχει μια καλύτερη προοπτική η χώρα μας. Αν δεν αντιδράσουμε σε αυτές τις εκλογές, πότε;

Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοιμισμένοι για να παρακολουθούμε τα γεγονότα σαν να μην αφορούν εμάς αλλά κάποιους άλλους; Η μεσαία τάξη έχει χαθεί στην Ελλάδα πλέον. Πολλοί οι φτωχοί και λίγοι οι πλούσιοι. Αυτό θέλουμε για τη χώρα μας; Λίγους πλούσιους, ο λαός στην ανέχεια και η παραοικονομία να κάνει πάρτι;