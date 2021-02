Αυτό είναι το «χρυσό» διαζύγιο για το οποίο κατέθεσε αίτηση η Κιμ Καρντάσιαν

Μετά από 6 χρόνια γάμου, Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουστ, θα τραβήξουν και επισήμως χωριστούς δρόμους, αφού σύμφωνα με το TMZ η Καρντάσιαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου ζητώντας κοινή επιμέλεια για τα 4 παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί. Τα δύο με φυσικό τρόπο και τα άλλα δύο με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας…

Το μεγάλο θέμα τώρα είναι, πώς θα χωριστεί η τεράστια περιουσία του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε υπογράψει προγαμιαίο σύμφωνο και όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα κανένας από τους δύο δεν σκοπεύει να το προσβάλει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον ράπερ ανήκει η εταιρεία Yeezy, η οποία φτιάχνει παπούτσια και σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, αξίζει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Επίσης, ο διεθνούς φήμης ράπερ μπήκε στην κορυφή της λίστας του Forbes το 2020 με τους υψηλότερα αμειβόμενους καλλιτέχνες, με 170 εκατομμύρια δολάρια.

Όσο για την περιουσία της Κιμ Καρντάσιαν, οι αριθμοί ζαλίζουν αφού φτάνει τα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος της, είναι από την εταιρεία καλλυντικών της, την KKW Beauty. Επίσης, η Κιμ, μπορεί να βάλει στον τραπεζικό της λογαριασμό μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια για μια πληρωμένη ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου διαθέτει πάνω από 198 εκατομμύρια follower.

Θυμίζουμε ότι η διάσημη τηλεπερσόνα, έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσα από το ριάλιτι της οικογένειάς της «Keeping Up With the Kardashians», από το οποίο έχει εισπράξει εκατομμύρια δολάρια.