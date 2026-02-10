Bad Bunny: Ο Πορτορικανός σταρ που απέδειξε ότι μπορείς να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να γίνεις «κάποιος άλλος»

Λέγεται Benito Antonio Martínez Ocasio, όμως ο κόσμος τον γνωρίζει ως Bad Bunny. Είναι ένας καλλιτέχνης που μέσα σε μόλις μια δεκαετία κατάφερε να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας ποπ σκηνής. Το απέδειξε και στο Super Bowl LX.

Με μουσική που δεν υπακούει σε στερεότυπα, με έντονη αισθητική ταυτότητα και ξεκάθαρη στάση για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, ο 31χρονος Πορτορικανός σταρ έχει μετατραπεί σε σύμβολο μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που κάνουν τα πράγματα «με τον δικό τους τρόπο». Στο φετινό halftime του Super Bowl LX, ο Bad Bunny ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο άλμπουμ του τιτλοφορήθηκε «Yo Hago Lo Que Me Da La Gana» (Κάνω ό,τι θέλω). Μια φράση που συνοψίζει την πορεία του: από συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως ο J Balvin και η Cardi B, μέχρι την επαναδιαμόρφωση της Urbano μουσικής – όπως αποκαλούν ό,τι έχει σχέση με λάτιν και χιπ χοπ- τολμηρές εμφανίσεις στη μόδα και αλλεπάλληλα ρεκόρ σε Billboard, Spotify και Grammys.

Ο 31χρόνος τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, είχε υποσχεθεί ότι «ο κόσμος θα χορέψει» στο Super Bowl και με την εμφάνισή του παρέσυρε το κοινό και καθήλωσε με τα κομμάτια του τους εκατομμύρια τηλεθεατές. Μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έξαλλος και δήλωσε αηδιασμένος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το σόου φρικτό, που προσβάλλει, μάλιστα το μεγαλείο της Αμερικής.

Για όσους θέλουν να καταλάβουν πώς ο 31χρονος από το Πουέρτο Ρίκο έγινε ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της εποχής του, η ιστορία του είναι από μόνη της εντυπωσιακή.

Από το σούπερ μάρκετ στη διεθνή σκηνή

Γιος οδηγού φορτηγού και μιας δασκάλας, ο Bad Bunny μεγάλωσε στη Vega Baja του Πουέρτο Ρίκο. Πριν γίνει παγκόσμιο όνομα, εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα ανέβαζε τραγούδια στο SoundCloud. Από εκεί έγινε γνωστός και σταδιακά μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ της σύγχρονης μουσικής.

Το καλλιτεχνικό του όνομα γεννήθηκε από μια παιδική φωτογραφία όπου φορούσε στολή λαγού και έδειχνε… εμφανώς εκνευρισμένος. Όπως έχει πει, το όνομα τον εκφράζει γιατί μπορεί να είναι «και καλός και κακός», ανάλογα με τη στιγμή – μια διττή φύση που χαρακτηρίζει και τη μουσική του.

Στον κινηματογράφο και την τηλεόραση επιστρέφει συχνά στο πραγματικό του όνομα. Έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως το «Bullet Train» δίπλα στον Μπραντ Πιτ, το «Narcos: Mexico» και άλλες ταινίες και σειρές.