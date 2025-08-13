Lifestyle

Δανάη Μπάρκα για φωτιές: Δημοσίευσε φωτογραφίες πριν και μετά από τα μέρη της Πρέβεζας που καίγονται

Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις της νεαρή ηθοποιού και παρουσιάστριας
Δανάη Μπάρκα
H Δανάη Μπάρκα / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πολλά μέρη της Ελλάδας έχουν παραδοθεί στην πύρινη λαίλαπα, ενώ πολύ σοβαρή είναι η κατάσταση τόσο στον δήμο Πρεβέζης όσο και στην Αχαΐα, που η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η Δανάη Μπάρκα, παρόλο που βρίσκεται σε διακοπές, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στήριξης στους ανθρώπους που παλεύουν.

Η νεαρή ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εφιάλτη που βιώνουν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι της Αχαϊας, ενώ αμέσως μετά δημοσίευσε σοκαριστικές εικόνες από τα μέρη της Πρέβεζας που καίγοντας, δείχνοντας πώς ήταν και πώς είναι σήμερα, που έχουν παραδοθεί στη φωτιά. 

«Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην ομάδα των παιδιών που πάντα είναι στα δύσκολα.

Δύναμη στους πυροσβέστες και κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τόπο τους. Αχ…», έγραψε στο πρώτο μήνυμά της η Δανάη Μπάρκα, αναφερόμενη στη φωτιά στην Αχαΐα.

Αμέσως μετά η Δανάη Μπάρκα ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο και για την ακρίβεια από εκδρομές που είχε κάνει στον Άη Γιώργη Πρεβέζης και στη λίμνη Ζηρού. Επίσης, δημοσίευσε και πώς είναι σήμερα τα εν λόγω μέρη της Πρέβεζας, όπου μαίνεται ακόμα η μεγάλη φωτιά

«Ο Άη Γιώργης μας», έγραψε στην πρώτη φωτογραφία που ανέβασε με το πώς ήταν το μέρος πριν και πώς είναι σήμερα που έχει παραδοθεί στην πύρινη λαίλαπα. 

barka
Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα για τον Άη Γιώργη

«Η λίμνη Ζηρού όταν πηγαίναμε κάθε χρόνο για περπάτημα, για οξυγόνο και για να απολαύσουμε τη μαγεία. Η λίμνη Ζηρού σήμερα. Χωριουδάκια μας», έγραψε στη δεύτερη φωτογραφία που ανέβασε στα stories της και οι εικόνες σοκάρουν. 

barka
Η ανάρτηση για τη λίμνη Ζηρού

Επίσης η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε ακόμα δύο εικόνες από τον Άη Γιώργη.

barka
Ακόμα μία ανάρτηση για τον Άη Γιώργη έκανε η Δανάη Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα συγκλόνισε τους διαδικτυακούς της φίλους με τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram με το πριν και μετά των περιοχών που πλήττονται.

