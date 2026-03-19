Δανάη Παππά: Απαστράπτουσα ως παρουσιάστρια βραβείων – «Είναι πολύ αγχωτικό, έξω από τα νερά μου»

Η Δανάη Παππά ήταν η παρουσιάστρια των βραβείων του Madame Figaro, το βράδυ της Τετάρτης (18-03-2026). Αμέσως μετά παραχώρησε δηλώσεις, οι οποίες προβλήθηκαν από το «Happy Day», με την ηθοποιό να περιγράφει την εμπειρία της.

Η Δανάη Μπάρκα ανέφερε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών: «Πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιάστριας, είναι πολύ αγχωτικό, όπως όλα τα πράγματα. Είναι έξω από τα νερά μου. Όλα παίζονται (για το αν γίνει παρουσιάστρια) από εκεί και πέρα ασχολούμαι με την δουλειά μου και ό,τι είναι να γίνει».

Όταν δημοσιογράφος την ρώτησε αν η μητέρα της κάνει προξενιά για την ίδια, είπε: «Πάλι καλά η μητέρα μου δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει προξενιά».

Όλα αυτά 6 χρόνια μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον Λάμπρο Λάζαρη. Ο χωρισμός φέρεται να έγινε πολιτισμένα, αν και υπήρξαν δημοσιεύματα για διαμάχες σχετικά με την περιουσία τους, τα οποία πάντως τόσο η Δανάη Παππά όσο και ο Λάμπρος Λάζαρης διέψευσαν.

«Αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα» είχε πει προ μηνών η Δανάη Παππά σε άλλη συνέντευξή της.