Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Είναι σε σοκ» λέει ο δικηγόρος της, για την κατάσχεση ακινήτου που νοίκιαζε σε πλειστηριασμό

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο που την εκπροσωπεί, Αλέξανδρο Λυκούδη και επεξεργάζονται τις επόμενες κινήσεις τους. Το μοντέλο υποστηρίζει πως κατέβαλε κανονικά τα ενοίκια για το ακίνητο που νοίκιαζε στην Κηφισιά, αλλά ξαφνικά και αναπάντεχα – όπως υποστηρίζει – ειδοποιήθηκε ότι χρωστάει χρήματα.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε προ ημερών, πως υπήρξε συνεπέστατη στις οικονομικές υποχρεώσεις της. Περιμένει πλέον να μάθει αν θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το ακίνητο, στο οποίο στεγάζεται η επαγγελματική της προσπάθεια.

Ο Αλέξανδρος Λυκούδης ανέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha: «Είχε νοικιάσει η κα Αλεξανδράκη το ακίνητο, το οποίο στην πορεία κατασχέθηκε σε πλειστηριασμό αλλά η ίδια δεν το γνώριζε και συνέχιζε να καταβάλει το ενοίκιο κανονικά. Τον Ιούνιο της πήγε χαρτί ότι πρέπει να φύγει και ότι χρωστά ενοίκια τριών ετών. Η ίδια έπαθε σοκ αφού είχε όλα τα αποδεικτικά ότι κατέβαλε τα ενοίκια στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, αφού δεν γνώριζε τι είχε συμβεί».

«Επικοινώνησα με την εταιρεία που αγόρασε το ακίνητο, τους ενημέρωσα ότι έχουμε όλα τα δικαιολογητικά, ότι τόσα χρόνια βάζουμε τα ενοίκια κανονικά και τους τα έστειλα. Μας είπαν να συνεχίσουμε να καταθέτουμε το ενοίκιο σε άλλο λογαριασμό που ανήκει στην εταιρεία τους μέχρι να μας ενημερώσουν αν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία» τονίζει ο κ. Λυκούδης.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τις σχέσεις της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Ήταν μια περίοδος που ήμουν πολύ πιεσμένη, με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου, ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στεναχώρησε… Μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Στο σήμερα που είμαι πιο νηφάλια και πιο συγκροτημένη, εννοείται δεν κρατάω κακία στον Δημήτρη, έχουμε κοινούς γνωστούς, κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια» ανέφερε.