Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα εμφάνιση με σημάδια στο πρόσωπό του – «Ελάτε να αγαπηθούμε» λέει ο καλλιτέχνης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσιοποίησε το πρώτο του βίντεο στο Instagram μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε η φωτογραφία του, με σημάδια στο πρόσωπο και μαυρισμένο μάτι. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έδειχνε καλύτερα και θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η προγραμματισμένη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να αναβληθεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ραντεβού με τους θαυμαστές του στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ο τραυματισμός του δεν πρόκειται να αλλάξει τον προγραμματισμό, όπως ανέφερε. Τα σημάδια στο πρόσωπο υπήρχαν αλλά φαίνονταν λιγότερο σε σχέση με τη φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος προ ημερών.

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Στο βίντεο ο τραγουδιστής ακούγεται να λέει: «Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει πως δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης, λόγω του ματιού μου ή κάποιος άλλος λόγος που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι.

Κυρίες και κύριοι Τετάρτη 10 Ιουνίου, λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα Θεσσαλονίκης, εγώ και σεις, μεγάλη συναυλία, ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε,να βρεθούμε, hello».

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Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε προ ημερών μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, πως ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε βίντεο από το Άγιο Όρος, την ώρα που μαγείρευε και τραγουδούσε σε κουζίνα Μονής. Ο τραγουδιστής δεν ανέφερε τίποτα για τον τραυματισμό και το ατύχημα που είχε προηγηθεί. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του. Χτύπησε το κεφάλι του και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν έγινε το πρόγραμμα» είχε αναφέρει ο δημοσιογράφος. Ίσως η παρακάτω εικόνα να τραβήχτηκε τότε, αν και ο καλλιτέχνης δεν το ξεκαθάρισε μέσα από την ανάρτησή του.