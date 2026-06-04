Ιωάννα Τούνη: «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας» λέει για τις αντιδράσεις μετά την εμφάνισή της στις Κάννες

Η Ιωάννα Τούνη περπάτησε προ ημερών στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και μετά τα αρνητικά σχόλια ορισμένων, αποφάσισε να απαντήσει. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, εξήγησε πώς βρέθηκε εκεί και ξεκαθάρισε ότι δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ, όπως ανέφεραν κάποιοι, για να κάνει ένα από τα όνειρά της πραγματικότητα.

Η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι βρέθηκε στις Κάννες επειδή έλαβε πρόσκληση από έναν παραγωγό, τον οποίο γνώριζε φίλος της. Έδειξε ενοχλημένη από τα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν για εκείνη τις τελευταίες μέρες. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της, στο τέλος του βίντεο, απευθυνόμενη σε εκείνους που σχολίασαν αρνητικά την εμφάνισή της.

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«Μου πετάγονται βίντεο που ο κόσμος σχολιάζει με βεβαιότητα ότι εγώ πήγα στις Κάννες και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ να πάω στις Κάννες! Για την ακρίβεια έχω δώσει για να πάω στο αεροδρόμιο στη Νίκαια», ξεκίνησε να λέει η influencer και απάντησε για το πώς τελικά πήγε και ποιος την κάλεσε.

«Φυσικά ήθελα να πάω και πολλοί θα ήθελαν. Ήμουν το χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφεδάκι μαζί με τον φίλο μου τον Άλεξ, ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια μένει, σπουδάζει, δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στο Λονδίνο και του έλεγα τα δικά μου τα τρελά. Πριν κάτι μήνες είχα παντρέψει την κολλητή μου την Στέλλα και στους οίκους που πηγαίναμε και βλέπαμε φορέματα είχα δει αυτή την φορεματάρα την τεράστια την μπλε και λέω “αυτό το φόρεμα θα το πάρω”.

Μου λέει “που θα το βάλεις;”. Λέω “άκου Στέλλα, “by the dress and the ocassion will follow. Θα πάω στις Κάννες”. Με μούντζωσε. Πήρε η Στέλλα τις νυφικάρες της και πήρα εγώ το φόρεμα αυτό το τεράστιο που πλήρωσα στο τελωνείο της Παναγιάς τα μάτια γιατί δεν χωρούσε προφανώς να το κουβαλήσω κάπως. Έλεγα την ιστορία και γελούσα στον φίλο μου τον Άλεξ. Του έλεγα έχω τώρα μια δίφυλλη ντουλάπα με ένα τεράστιο φόρεμα, ε εντάξει κάποια στιγμή λέω μπορεί να πάω στις Κάννες και να το βάλω.

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Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες. Οπότε, take it or leave it, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας… αυτά» , ξεκαθάρισε η Ιωάννα Τούνη.

Η επιχειρηματίας είχε δημοσιεύσει μια σειρά φωτογραφιών και backstage στιγμών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την εμπιερία της στις Κάννες, γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Μα δεν μου πάει το red carpet βρε συμπεθέρες;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης της έκαναν μια μικρή παρατήρηση να προχωρήσει. Ο λόγος ήταν ο τεράστιος όγκος του φορέματός της, ο οποίος προκάλεσε καθυστέρηση στη ροή του κόσμου (traffic jam).

Σε άλλα βίντεο που δημοσίευσε στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη έκανε τις πόζες της έξω από το ξενοδοχείο και τράβηξε τα βλέμματα των περαστικών.