Μάκης Παπασημακόπουλος: Το να μην έχεις κάτι άλλο να πεις στη ζωή σου πέρα από τον σεξισμό είναι πολύ λυπηρό

«Ο σεξισμός είναι πολύ βαθιά ραμμένος στο DNA του Έλληνα» λέει ο Μάκης Παπασημακόπουλος σε συνέντευξή του.

Συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Μαρία Κολλιάτσα παραχώρησε ο Μάκης Παπασημακόπουλος, ο οποίος απάντησε για τη σάτιρα και τον σεξισμό.

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-Διάβασα κάπου ότι αν δεν υπάρχει ένα κομμάτι σεξιστικό ή κοροϊδίας κατά κάποιον τρόπο, η σάτιρα θεωρείται αποτυχημένη. Αυτό υπάρχει ως μανιέρα;

Θεωρώ ότι πάντα υπάρχει ως μανιέρα. Βιώνουμε και ένα άτυπο culture war, το οποίο ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε, με τον τρόπο που έφτασε, εδώ. Ο σεξισμός είναι πολύ βαθιά ραμμένος στο DNA του Έλληνα.

Από εκεί και πέρα, το να κάνεις αστεία σε βάρος των πιο αδύναμων είναι ένα κομμάτι της κωμωδίας το οποίο υπήρχε και θα υπάρχει πάντα γιατί είναι το λεγόμενο «εύκολο γέλιο».

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Είναι στενάχωρο, όχι επειδή πρέπει να είμαστε political correct και όλες αυτές οι γελοίες μπούρδες που χρησιμοποιούν εκείνοι που κάνουν φτηνά αστεία και μετά λένε ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε φτηνά αστεία ενώ κανείς δεν τους απαγορεύει τίποτα.

Αυτό είναι μια φαντασίωση όσων ασχολούνται με αυτήν τη θεματική. Το να μην έχεις όμως κάτι άλλο να πεις στη ζωή σου πέρα από το σεξισμό ή το φτηνό ρατσισμό είναι πολύ λυπηρό.

Και λέει πολύ περισσότερα πράγματα για σένα που τα ξεστομίζεις και πολύ λιγότερα για τους ανθρώπους που σε κρίνουν γι’ αυτά.