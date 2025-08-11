Δήμητρα Αλεξανδράκη σε Ιωάννα Τούνη: «Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη»

Διακοπές στην Ίμπιζα, λόγω γενεθλίων, απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη, παρέα με τους αγαπημένους της φίλους. Από δίπλα της δε θα μπορούσε να λείπει και η κολλητή της από την Αθήνα, Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Το γνωστό μοντέλο ταξίδεψε στην Ισπανία για να παρευρεθεί στα ξέφρενα πάρτι που οργάνωσε η δημοφιλής influencer. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη δεν σταμάτησε να ανεβάζει στιγμές τους τόσο από τα κλαμπ όσο και από την παραλία και σε ένα βίντεο η Δήμητρα Αλεξανδράκη με πολύ χιούμορ έκανε αναφορά στα χρήματα που σπαταλάει η φίλη της για τους κολλητούς της.

«Δήμητρα, τι κάνεις μωρό μου;», ρωτάει η Ιωάννα Τούνη και η Δήμητρα Αλεξανδράκη απαντάει, γελώντας: «Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη».

Το βράδυ της Κυριακής (10.08.2025) ανέβηκε το εν λόγω βίντεο στον λογαριασμό της Θεσσαλονικιάς επιχειρηματία και η Ιωάννα Τούνη σχολίασε στη φίλη της «Δεν μπορεί να το είπες!».

H Ιωάννα Τούνη είχε τα γενέθλια της την Κυριακή 10 Αυγούστου.

«Σε αγαπάω άπειρα! Όλα τα καλά του Θεού να έχεις στη ζωή σου», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη κάτω από την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη με στιγμιότυπα από τις στιγμές διασκέδασης με τους φίλους της, όπου έδειξε τους followers την πρώτη από τις τούρτες γενεθλίων που έσβησε.

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Η διασκέδαση συνεχίστηκε για όλους και αργότερα η Ιωάννα Τούνη έσβησε μερικές ακόμα τούρτες, για να γιορτάσει στο έπακρον τα 32 της χρόνια.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, είχε σχολιάσει μέσω των social media αυτούς που την κατακρίνουν ότι δεν έχει κανονική δουλειά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok.

«Ναι έχω μια επιχείρηση με ρούχα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, είμαι διαφημίστρια και full time job mommy. Πρακτικά έχω τέσσερις διαφορετικές δουλειές χωρίς ωράριο και δουλεύω κάθε μέρα, όπου και αν βρίσκομαι», είχε γράψει πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη για τη δουλειά που κάνει.

