Δήμητρα Ματσούκα: Το δίπλωμα το ‘χω εδώ μαζί μου και θέλω να το μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας

Η Δήμητρα Ματσούκα υποδέχτηκε με αισιοδοξία τη νέα χρόνια και έβαλε στόχους για τα όσα θέλει να κάνει το 2026, ενώ ταυτόχρονα έκανε και τον απολογισμό της για το έτος που έφυγε.

Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», είπε – μεταξύ σοβαρού και αστείου – ότι μετά την περιπέτεια που είχε με τον νόμο, έχει το δίπλα οδήγησης πάντα και παντού μαζί της. Οι δηλώσεις τις Δήμητρας Ματσούκα προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (13.01.2026).

«Δεν τα παίρνω μαζί μου (σ.σ. τα άσχημα του 2015). Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, να κοιτάμε μπροστά και να σκεφτόμαστε πολύ ωραία και θετικά», είπε αρχικά στους δημοσιογράφους που τη συνάντησαν στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ «Hotel Amour».

«(σ.σ. Το δίπλωμα) το ‘χω μαζί μου. Το ‘χω στην πρεμιέρα εδώ μαζί μου και θέλω να το μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας. Δε θα καθυστερήσω άλλο για να να λέω αυτά τα οποία είναι δεδομένα. Όπως φαντάζεσαι, έχουν τελειώσει, ναι», απάντησε αμέσως μετά η γνωστή ηθοποιός όταν ερωτήθηκε η γνωστή ηθοποιός για την πρόσφατη περιπέτειά της.

Σημειώνεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες με αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«(σ.σ. είμαι από τους ανθρώπους που όταν τελειώνει ένα έτος, κάνω τον απολογισμό μου) και κάνω και πολλά όνειρα για την επόμενη χρονιά. Κάνω και τα δύο. Το όνειρό μου είναι να γυμναστώ», είπε στη συνέχεια η Δήμητρα Ματσούκα.