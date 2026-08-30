Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν θα κάνω μήνυση» ξεκαθάρισε μετά τον τραυματισμό του από επίθεση σκύλου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επανήλθε στον τραυματισμό του από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου και ξεκαθάρισε ότι δεν κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη του ζώου. Δεν του καταλογίζει πρόθεση. Ο επιχειρηματίας επιχείρησε για ακόμα μια φορά να στείλει μηνύματα σε ιδιοκτήτες σκύλων που κάνει λάθη, με στόχο να μην βρεθεί κανείς άλλος στη δική του θέση.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δέχτηκε επίθεση την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το δικό του σκυλί. Μπήκε μπροστά για να το προστατέψει και βρέθηκε στο έδαφος. Τραυματίστηκε ελαφρά και πλέον δείχνει να έχει αφήσει πίσω τα όσα έζησε. Με αφορμή πάντως τη δική του περιπέτεια, θέλησε να αναφερθεί σε εικόνες που έχει δει κατά καιρούς και τον έχουν ενοχλήσει.

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Αρχικά ο επιχειρηματίας ξεκαθάρισε για το συμβάν: «Δεν θα κάνω μήνυση, είμαι σίγουρος ότι και ο άνθρωπος δεν θα ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη. Μου είπε ότι τον είχε δέσει και ότι έσπασε το λουρί. Όταν έχουμε τέτοια σκυλιά, πρέπει να ελέγχουμε τα πάντα. Κι επίσης, επειδή μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να ακούω αυτούς τους ανόητους που πηγαίνουν είτε σε πάρκα είτε σε βουνά, που λένε ότι επιτρέπεται ελεύθερο το σκυλί και λένε “εμένα ο σκύλος μου είναι εκπαιδευμένος, με ακούει”.

Όχι, ο σκύλος σου δεν είναι εκπαιδευμένος, δεν σε ακούει. Όταν βρεθούν πολλά σκυλιά μαζί, δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί, οπότε πας με το λουράκι σου. Κι αν δεν είσαι σίγουρος ούτε για το λουράκι σου, γιατί έχει δείξει κάποια επιθετικά δείγματα ο σκύλος, φίμωτρο. Να μη σου πω πάντα φίμωτρο. Αλλά σου λέω ότι, στη χειρότερη, αν έχεις δει κάποια δείγματα, φίμωτρο» είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο επιχειρηματίας συνέχισε λέγοντας με αφορμή τον τραυματισμό του: «Ο νόμος υπάρχει, φίμωτρο παντού, λουρί παντού. Οπότε το να ακούω αυτή την ανοησία ότι ο σκύλος μου είναι εκπαιδευμένος, με ακούει…. Καλά, μην σας πω τώρα για τα πάρκα που μπαίνει ο οποιοσδήποτε με έναν σκύλο και τον αφήνει ελεύθερο και παίζει με άλλα σκυλιά που δεν τα γνωρίζει. Το χειρότερο που βλέπω, επειδή ξέρω από σκυλιά, παίρνουν ένα μπαλάκι και το πετάνε και τρέχουν δεκαπέντε σκυλιά. Δηλαδή, πραγματικά η παιδεία που έχουμε και σε αυτό το κομμάτι είναι να μην πω…

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Οπότε όλα αυτά τα πράγματα να τα αποφεύγετε, δεν ξέρετε τίποτα, δεν τον ξέρετε τον σκύλο σας. Κι αν νομίζετε ότι ξέρετε τον σκύλο σας, δεν ξέρετε τον απέναντι. Θέλει τεράστια προσοχή. Αυτό και μόνο. Ευχαριστώ και πάλι για τα μηνύματά σας. Ο γιατρός μου είπε “όχι”, αλλά εγώ σαν τρελός που είμαι πάω για προπόνηση. Έτσι, για να μου αλλάξει την ψυχολογία, όχι τίποτα άλλο».

Ευτυχώς κατά τη διάρκεια της επίθεσης δεν ήταν μαζί του, ούτε η Ρία Ελληνίδου, ούτε ο γιος του.