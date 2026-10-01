Δημήτρης Αλεξάνδρου: Γράφουν στην Ιωάννα Τούνη να μην μου ξαναδώσει το παιδί, έχω κινηθεί νομικά

Ένα σχόλιο κάποιου follower του στο Instagram στάθηκε αφορμή ώστε να ο Δημήτρης Αλεξάνδρου να μπει στο στόχαστρο χρηστών του διαδικτύου. Όλα ξεκίνησαν όταν δημοσίευσε ένα βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου στο Instagram και τα πράγματα μπερδεύτηκαν όταν κάποιος στα σχόλια αναφέρθηκε στην πρώην σύντροφό του, την Ιωάννα Τούνη.

«Με τη Ρία ταιριάζεις πιο πολύ παρά με το ψώνιο που ήσουν», έγραψε ένας διαδικτυακός φίλους του Δημήτρη Αλεξάνδρου κι εκείνος απάντησε: «Ευχαριστώ πολύ». Αυτή η απάντηση δεν άρεσε σε κάποιους που έσπευσαν να γράψουν ότι έπρεπε να υπερασπιστεί την Ιωάννα Τούνη καθώς είναι η μητέρα του γιου του.

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Άλλοι έγραψαν υβριστικά σχόλια στον Δημήτρη Αλεξάνδρου κι εκείνος αποφάσισε να εξηγήσει ότι η απάντησή του ήταν αυτοματοποιημένη και ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου είχε δημοσιευθεί την Τρίτη (27.09.2026) και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλει να δώσει διευκρινήσεις για τα πάντα την Πέμπτη (01.10.2026).

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων βρε παιδί μου, επειδή πέφτετε σε αυτή τη λούμπα. Στο Instagram μου έχω βάλει μια αυτοματοποιημένη απάντηση. Απάντηση σε οτιδήποτε και αν γραφτεί, καλό ή κακό, για μένα ή για κάποιον άλλο. Και αυτή η απάντηση είναι πάντα ευγενική. Γιατί εγώ έχω μάθει να είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, ακόμα και ένα κακό να μου πούνε. Δεν πειράζει ρε παιδιά, καλή καρδιά.

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Τώρα κάποιες εκπομπές που δεν το καταλάβανε και κάνανε θέμα γιατί δεν έχουνε θέμα και ασχοληθήκανε με το συγκεκριμένο σχόλιο που κάποιος έγραψε κάτι για την Ιωάννα, ενώ για τα άλλα σχόλια που με βρίζουν από κάτω και απαντάω με ευγένεια δεν θα μπορούσε να γίνει ωραίο πικάντικο θέμα, ενώ για την Ιωάννα γίνεται ωραίο πικάντικο θέμα, για να υπάρχει όλο αυτό, κάναν ολόκληρο θέμα.

Και δεν θα σταθώ μόνο στις εκπομπές, θα σταθώ και σε κάποιους άλλους υπερασπιστές του δίκιου, που κάποτε τσακωνόντουσαν με την Ιωάννα και τώρα βγαίνουν υπέρμαχοι και την αγαπάνε και την υπερασπίζονται για να πάρουν λίγο από την αγάπη της», είπε στο πρώτο βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Από την αγάπη της και γενικότερα να πάρουν και λίγο προβολή μπας και τους γράψει και καμιά εκπομπή και τους ξαναθυμηθούνε. Γιατί τελικά η θέση τους δεν είναι μόνο εκεί δίπλα που είχε πει η Ιωάννα, είναι και κάπου αλλού…

Θα σας βάλω λίγο τα σχόλια να τα δείτε από κάτω, γιατί κάποιοι κάνουνε και κριτική του τύπου “να μην ξαναπάρει το παιδί”, “μην του ξαναδώσεις το παιδί” και τέτοια πράγματα που έχω κινηθεί νομικά, αλλά δεν πειράζει. Καλό μήνα! Έτσι λίγο πραγματικά για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτά», είπε στο δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ένα σχόλιο που έκαναν στον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Κάποια από τα σχόλια

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Πέμπτη πήγε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει τον γιο του Πάρη και να επιστρέψουν στην Αθήνα, ενώ η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης λείπουν σε ταξίδι.