Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Ρομαντική απόδραση σε «μυστικό» προορισμό

Λία μόλις εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη «πέταξε» για άλλα μέρη! Όπως είπε, μέσω του Instagram, είχε προγραμματισμένη μία απόδραση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και ανυπομονούσε για αυτό το ταξίδι.

Η Ιωάννα Τούνη που πιστεύει στο «κακό μάτι» και την αρνητική ενέργεια δεν αποκάλυψε αμέσως τους διαδικτυακούς της φίλους τον προορισμό του ταξιδιού της. Το ζευγάρι αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (01.10.2026) και η influencer θα πει πού πήγαν ταξίδι – προφανώς – όταν φτάσουν στον προορισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω τέλεια διάθεση γιατί φεύγουμε με τον Robe ταξιδάκι και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το περίμενα», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

«Καλημέρα, έχω ξυπνήσει σε τέλειο φανταστικό mood γιατί σήμερα πηγαίνω με τον Robe ταξίδι. Ένα ταξίδι που περιμένω πάρα πολύ καιρό. Θα σου πω τον προορισμό εν συνεχεία», είπε ακόμα στους followers της η γνωστή influencer.

Μερικές ώρες νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok αναφέροντας ότι δεν ξέρει από που έχει προκύψει η φήμη στο διαδίκτυο ότι δεν εργάζεται και αμέσως μετά απαρίθμησε τις δουλειές της.

Μάλιστα, δήλωσε ότι είναι full time μητέρα, ιδιοκτήτρια εταιρείας ρούχων, ότι αγοράζει και εκμεταλλεύεται ακίνητα, ότι είναι διαφημίστρια και content creator και ιδιοκτήτρια κρουασανάδικου στο Παρίσι.