Κατερίνα Διδασκάλου: «Δεν έχω κάνει καμία πλαστική, έχω γεννηθεί την ίδια μέρα με τη Μόνικα Μπελούτσι»

Η Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε τόσο στο «κεφάλαιο» ηλικία όσο και στο θέμα των πλαστικών επεμβάσεων.

Η δημοφιλής ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Όσα είπε η Κατερίνα Διδασκάλου προβλήθηκαν την Πέμπτη (01.10.2026).

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Αρχικά τόνισε ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός κα ότι έχει την ίδια μέρα γενέθλια με τη Μόνικα Μπελούτσι.

«Η ηλικία έτσι κι αλλιώς είναι ένα νούμερο. Έχω γεννηθεί την ίδια μέρα με τη Μόνικα Μπελούτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Διδασκάλου.

«Αφού βλέπεις ότι δεν έχω κάνει καμία πλαστική επέμβαση. Δεν το κατηγορώ, αλλά απλώς εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει αυτό. Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά, εύκολα.

Άλλωστε οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, είναι οι εμπειρίες μας, είναι αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε. Έτσι είναι», απάντησε η γνωστή ηθοποιός στην ερώτηση περί πλαστικών επεμβάσεων.