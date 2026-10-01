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Νίνο: Όσοι είπαν ότι δεν κατάλαβαν τη δήλωσή μου για τα πονηρά, ετερόφωτα σκουλήκια δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο

«Δεν μπορώ να το καταλάβω», είπε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Νίνο και Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Νίνο και ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDP PHOTO
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Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, ο Νίνο είχε κάνει μια δήλωση σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση, διότι αναφέρθηκε σε «πονηρά ετερόφωτα σκουλήκια».

Ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε και μίλησε ξανά για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όσο είπε ο Νίνο προβλήθηκαν την Πέμπτη (01.10.2026).

«Ξέρεις κάτι; Μπορεί να φαίνομαι παιδί, πλάκα κάνω, αλλά δεν είμαι. Είμαι πολλά χρόνια κι εγώ και παρατηρώ ότι κάθονται όλοι, καθόμαστε και κοιτάμε κάτι. Σε γενικές γραμμές, καθόμαστε και τα κοιτάμε όλα και δεν λέει κανείς τίποτα. Αν παρατηρήσεις την πορεία μου, πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι», είπε αρχικά.

Για τον θάνατου του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε με ειλικρίνεια: «Δεν μπορώ να το καταλάβω».

Για το γεγονός ότι κάποιοι καλλιτέχνες έκαναν συναυλίες μετά τον χαμό του τραγουδιστή και άλλοι τις ακύρωσαν σημείωσε: «Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Δεν μπορεί να κρίνει κανείς. Δεν μπορείς να ξέρεις κιόλας τι μπορεί το ένα, το άλλο. Ας είμαστε ειλικρινείς.

«Η αλήθεια είναι μία», είπε ο Νίνο σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Για τη δήλωση που είχε κάνει για «πονηρά σκουλήκια και ετερόφωτα», διευκρίνισε: «Όλα αυτά θέλουνε κουβέντα. Και όσοι είπαν ότι δεν κατάλαβαν είπα απαντάω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο, γιατί εγώ αναφέρομαι μόνο για τον χώρο. Αυτό που είπα δεν παίρνει μπάλα όλο τον χώρο. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Η δουλειά μου και η ύπαρξή μου εδώ είναι για να γράφω τραγούδια, να μεταφέρω ένα θετικό μήνυμα, να λέω αλήθεια και να ζω την ύπαρξη του καλλιτέχνη. Για αυτό το πράγμα που έχω γεννηθεί».

«Θέλω να επικεντρωθούμε στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε καλοί μεταξύ μας, να ‘μαστε καθαροί, δίκαιοι, δίκαιοι. Να μη σβήνουμε το φως για να επικρατήσει το σκοτάδι. Δεν έχω νιώσει κάποια αδικία, απλά αναλύω. Σκέφτομαι και αναλύω τους ανθρώπους που συναντώ. Δεν συναντώ πολλούς ανθρώπους. Προτιμάω τη μοναχικότητα», είπε ακόμα ο Νίνο στις δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό».

Τέλος, o Νίνο για τα προσωπικά του δήλωσε λακωνικά ότι είναι «μια χαρά».

«Τώρα είναι γεμάτο πονηρά σκουλήκια, ετερόφωτα που πολεμούν τους αυτόφωτους και περιμένουν στη γωνία την καταστροφή τους… Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό, δεν ήμουνα αναγκασμένος να μη μιλάω. Το 90% δεν είναι αυτόφωτοι και δε μιλάω μόνο για τραγουδιστές… Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό. Και ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ. Ένας αυτόφωτος άνθρωπος…Παρατηρώ αυτές τις ημέρες πως του φέρεται ο χώρος. Αυτά τα σκουλήκια είδαν ότι ο κόσμος τον αγαπούσε», είχε δηλώσει ο Νίνο με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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