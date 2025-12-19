Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, κρινόμαστε για τις επιλογές μας»

Στο στόχαστρο της αρνητική ενέργειας πιστεύει ότι έχει βρεθεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου καθώς είχε όχι μία αλλά δύο κακοτυχίες.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας που τελευταία είναι σε κόντρα με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, δήλωσε ότι έκανε ένα νέο τατουάζ και έφυγε η προστευτική μεμβράνη, ενώ ταυτόχρονα έσπασε και ο σταυρός που φορούσε. Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τόνισε ότι τον έχουν ματιάσει.

«Δηλαδή έφυγε χθες το βράδυ η μεμβράνη που είχα. Έγινε δυστυχώς το κρεβάτι μου έτσι. Ούτε και εγώ ξέρω. Αλλά το χειρότερο, παιδιά, είναι ότι έσπασε και ο σταυρός που φορούσα, η αλυσίδα. Τον σταυρό δεν τον έχω βρει ακόμα. Εντάξει…», είπε σε ένα πρωινό του story, τονίζοντας ότι τον έχουν ματιάσει. «Μάτι σοβαρό», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Μερικές ώρες αργότερα και έχοντας ηρεμήσει, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δήλωσε ότι το κάρμα γυρίζει…

«Τέλος καλό, όλα καλά. Πήγα να μου φτιάξουν το σταυρουδάκι μου. Τώρα, αυτά που μου λέτε για μάτι, για γλωσσοφαγιά…. Παιδιά, αν είναι να την πληρώνω στη ζωή μου με ένα κουμπωματάκι, πάλι καλά! Σκεφτείτε αυτοί που κάνουν το κακό τι έχουν να πάθουν. Το κάρμα είναι εδώ και ό,τι σκέφτεσαι για τον άλλον, δυστυχώς ή ευτυχώς σου γυρίζει στην πόρτα σου. Εγώ δεν εύχομαι σε κανέναν το κακό του. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, κρινόμαστε για τις επιλογές μας», είπε.

Πρόσφατα, η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε εναντίον του πρώην συντρόφου της, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα στην τελευταία του συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Θα χάσω τα λογικά μου με τα ψέματα που ακούω πλέον. Ειπώθηκε επίσης ότι όσον αφορά το παιδί μου και την ανατροφή του στην Αθήνα και το τι συμβαίνει, συγχαρητήρια στον πρώην σύντροφό μου. Επί λέξη του είπαν “συγχαρητήρια που άλλοι στη θέση σου θα είχαν δυο και τρεις Φιλιππινέζες”. Τα δέχτηκε αυτό τα συγχαρητήρια βέβαια. Ο Πάρης στην Αθήνα λοιπόν, μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ γλυκιά. Τον προσέχει πάρα πολύ από όσο βλέπω.

Δεν θα κρίνω εγώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, αυτό όμως είναι η αλήθεια. Για εμένα, αν βγαίνουμε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή να παίρνουμε δημόσια εύσημα για πράγματα, νομίζω το λιγότερο που οφείλουμε αν όχι στον εαυτό μας, στο παιδί μας, να λέμε τουλάχιστον την πραγματικότητα. Κι αν νομίζετε ότι αυτό που λέω θα πληγώσει το παιδί μου μεθαύριο, ο Πάρης γνωρίζει πολύ καλά ποιος του μαγειρεύει, ποιος τον αλλάζει. Ο γιος μου ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα που περιγράφω τώρα», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη.