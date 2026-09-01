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Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός» – Τι είχε γράψει νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη

Οι γονείς του μικρού Πάρη έχουν κάνει συμφωνία ώστε το παιδί να περνάει διαστήματα και με τους δύο
Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη
Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ιωάννα Τούνη συνεχίζουν να περνούν ξεχωριστά χρόνο με τον γιο που απέκτησαν, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την τελευταία μέρα του φετινού καλοκαιριού, ήταν η σειρά του πατέρα να παραλάβει τον γιο του από το αεροδρόμιο. Όσο περίμενε να προσγειωθεί το αεροπλάνο, αποφάσισε να εξωτερικεύσει σκέψεις του και να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Για τον τρόπο που πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά και για τη στάση που πρέπει να κρατούν οι γονείς.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε την ημέρα του δικού της προσωρινού αποχωρισμού από τον μικρό Πάρη, πως πρόκειται για το δυσκολότερο κομμάτι που αντιμετωπίζει κάθε μήνα. Λίγες ώρες μετά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έστειλε τα δικά του μηνύματα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίηση, ο επιχειρηματίας ανέφερε: «Η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του.

Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο», έγραψε, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά και την ευχή: «Καλό μήνα με υγεία».

Η Ιωάννα Τούνη από τη δική της πλευρά, δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για τον αποχωρισμό από το παιδί της. «Σήμερα το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες… και νιώθω ήδη τόσο κενή! Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα», έγραψε στη σχετική εικόνα.

Παρά τις αλλαγές στην προσωπική ζωή των γονιών του και τις δηλώσεις τους για τη φροντίδα του, και οι δύο διατηρούν ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή και την ευτυχία του μικρού Πάρη.

anartisi touni

Οι γονείς του έχουν κάνει συμφωνία ώστε ο Πάρης να περνάει διαστήματα και με τους δύο. Η βάση της Ιωάννας Τούνη είναι η Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μένει μόνιμα στην Αθήνα.

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