Δημήτρης Ήμελλος: Συγκινεί η ανάρτηση της αδελφής του για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του ηθοποιού

«Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου», έγραψε η Αγγελική Ήμελλου στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook
Δημήτρης Ήμελλος
Ο Δημήτρης Ήμελλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ένας χρόνος πέρασε από τη στιγμή που ο Δημήτρης Ήμελλος «έφυγε» από τη ζωή, χτυπημένος από καρκίνο.

Ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός, που είχε αγαπηθεί από το ευρύ κοινό μέσω του ρόλου του αστυνόμου Φραγκιαδάκη στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Σασμός», άφησε την τελευταία του πνοή στα 57 του χρόνια στις 16 Δεκεμβρίου 2024. Έναν χρόνο αργότερα, η αγαπημένη του αδελφή, Αγγελική Ήμελλου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη Ήμελλου. 

«Ένας χρόνος έκλεισε κι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα… Σε λίγες ώρες σαν σήμερα, πήγες στον Θεό για να μας θυμίσεις ποιος είναι ο πλάστης και πατέρας μας σε γη κι ουρανό…. για να μας θυμίσεις σε ποιον χρωστάμε την ύπαρξη μας και την ανάσα μας στη ζωή…

Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ μονάκριβε αδελφέ μου. Όχι γιατί ήσουν υπέροχος ηθοποιός. Αλλά γιατί είχες μέσα σου τον Χριστό που είναι η μόνη αλήθεια και το ζωντανό φως στη ζωή μας…

Σ’ αγαπώ. Να μας προσέχεις», έγραψε η Αγγελική Ημέλλου στην ανάρτηση που έκανε την Τρίτη (16.12.2025).

«Ήταν άρρωστος και πάλευε με την επάρατη νόσο, ο Δημήτρης ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, καλός, χαμογελαστός και ευγενικός. Πέρσι που ήταν άρρωστος όταν συνεργαστήκαμε παρατηρούσα πως δεν έχανε ποτέ τη δύναμη του για τη δουλειά.

Τα σημάδια της αρρώστιας είχαν κάνει ήδη την εμφάνιση τους με ότι αυτό συνεπάγεται και αυτός ερχόταν στα γυρίσματα μέσα στην ενέργεια», είχε δηλώσει στο newsit.gr, στενός συνεργάτης του αγαπημένου ηθοποιού.

