Δημήτρης Κόκοτας: «Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά» λέει συγκινημένη η σύζυγος του τραγουδιστή

Ο Γολγοθάς που ανεβαίνει ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζεται και μαζί με εκείνον, το δικό τους δράμα ζουν η σύζυγος και η κόρη τους. Όπως ανέφερε η γυναίκα του καλλιτέχνη, Κατερίνα Κόκοτα, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, στην κατάσταση της υγείας του αγαπημένου της.

Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει σε νοσοκομείο εδώ και 21 ολόκληρους μήνες. Στις 28 Μαρτίου 2024, ενώ βρισκόταν σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου «Just the Two of Us, υπέστη οξύ έμφραγμα. Από τότε δίνει καθημερινά τη δική του μάχη, στα χέρια των γιατρών. Πολλές από τις πληροφορίες που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την κατάσταση της υγείας του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μια σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει…», ανέφερε αρχικά η σύζυγος του τραγουδιστή, που δεν έκρυψε ότι το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η επιστροφή του στο σπίτι.

Με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου, εξέφρασε δημόσια την πιο βαθιά της ευχή, τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα. «Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό! Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου», είπε συγκινημένη η Κατερίνα Κόκοτα.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα παραμένει σταθερή και ο ίδιος αντιδρά σταδιακά σε ολοένα περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα.

Ο γνωστός τραγουδιστής όλο αυτό το χρονικό διάστημα νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας συνέχεια δίπλα του τη σύζυγό του, Κατερίνα, και την κόρη τους, καθώς και άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα.