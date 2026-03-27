Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δόξα τω Θεώ που δε σκοτώθηκα και δε σκότωσα κανέναν, γιατί είχα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή «Buongiorno», καθώς αποκάλυψε ότι πριν από χρόνια, ενώ η μητέρα του βρισκόταν ακόμα στη ζωή, είχε ένα σοβαρό τροχαίο με το αυτοκίνητό του.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την ξαφνική αποχώρηση της Φαίης Σκορδά από το πλατό της εκπομπής την Πέμπτη (26.03.2026). Το πρωί της Παρασκευής λοιπόν, η παρουσιάστρια είπε ότι έφυγε διότι είχε ατύχημα ένας από τους γιους της. Τότε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε στο ένστικτο της κάθε μητέρας και εξομολογήθηκε μία δική του ιστορία…

«Πάντως… τι σου είναι το μεταφυσικό της μάνας ρε παιδί μου! Κι εμένα, όταν πραγματικά όταν είχα πρόβλημα, επέμενε να χτυπάει το τηλέφωνο. Ενώ άλλες φορές το άφηνε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά – για να μην τα συγκρίνω τώρα – τη στιγμή που πραγματικά την είχα ανάγκη κι επέμενε να μου χτυπάει το τηλέφωνο, μεταφυσικώς…», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Εσύ γιατί δεν το σήκωνες, βρε πουλάκι μου;», τον ρώτησε η Φαίη Σκορδά.

«Όντως θες να σου πω; Ήμουν στ’ ασθενοφόρο, είχα τρακάρει», αποκάλυψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Και το είχε νιώσει! Ήτανε ξημερώματα και έπαιρνε επίμονα. Κι ένιωθα εγώ, δεμένος στο φορείο, το κινητό μου στην τσέπη να δονείται. Δεν μπορούσα φυσικά να το σηκώσω, και το σήκωσε ο τραυματιοφορέας», πρόσθεσε.

«Δεν το ήξερα ότι είχες σοβαρό τροχαίο….», αποκρίθηκε η παρουσιάστρια.

«Δόξα τω Θεώ που δε σκοτώθηκα και δε σκότωσα κανέναν άνθρωπο γιατί είχα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο και πήγαινε ακυβέρνητο για πολύ», εξομολογήθηκε ο γνωστός παρουσιαστής.

«Έλα Παναγία μου», είπε σοκαρισμένη η Φαίη Σκορδά.

«Αφού χτύπησα σε μία κολώνα της ΔΕΗ και την έριξα όλη», είπε ακόμα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.