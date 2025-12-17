Δημήτρης Χρυσοχοΐδης: «Ο Νότης Σφακιανάκης δεν άλλαξε ποτέ»

Για τα τραγούδια που κυκλοφορούν σήμερα αλλά και για την καλλιτεχνική του συνάντηση με τον Νίκο Βέρτη και τον Νότη Σφακιανάκη στο παρελθόν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.

«Tώρα κάποια τραγούδια τα θεωρώ ευκαιριακά. Θα πω και κάτι άλλο, για τους τραγουδιστάδες τους παλιούς», είπε ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά το πρωινό της Τετάρτης (17.12.2025) στο MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άκουγες τον Βοσκόπουλο στο ραδιόφωνο και τον καταλάβαινες, ενώ τώρα μπερδεύεσαι. Εγώ που είμαι τραγουδιστής και φτάνω στο σημείο να μπερδεύομαι, “ποιος είναι αυτός;” λέω δηλαδή», πρόσθεσε ο λαϊκός τραγουδιστής.

«Με τον Νίκο Βέρτη ήμασταν στο ίδιο σχήμα, σ’ ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, στα ξεκινήματα του. Μου είχε ζητήσει κάποια στιγμή 10 λεπτά παραπάνω στο πρόγραμμα και του είπα “κάνε και άλλα 10 από μένα, γιατί εδώ παίζεται η τύχη σου, η καριέρα σου”. Οπότε τι να στερήσω εγώ από έναν τραγουδιστή αξιόλογο την πορεία και την καριέρα του; Δηλαδή η ζωή μας είναι 10 λεπτά;», δήλωσε ακόμα.

«Τον Νότη Σφακιανάκη τον γνώρισα για λίγο καιρό, το 1989, όταν μοιραζόμασταν το ίδιο καμαρίνι. Θες να τον πεις δύσκολο; Θες να τον πεις απόλυτο; Όπως θες πεσ’ τον, αλλά ήταν ο ίδιος. Δεν άλλαξε ποτέ. Βέβαια και λείπει μουσικά, τόσο στις επιλογές του όσο και στα τραγούδια του δεν είχε φτηνά πράγματα», συμπλήρωσε, επίσης, ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης στο Μεγάλο Κανάλι.