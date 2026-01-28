Διονύσης Σχοινάς για Καίτη Γαρμπή: «30 χρόνια τη φροντίζω, τώρα δεν θα τη φροντίσω;»

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς παραχώρησαν δηλώσεις που προβλήθηκαν από το «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης (28-01-2026), μετά την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Σεσουάρ για Δολοφόνους» στο θέατρο Γκλόρια.

Η Καίτη Γαρμπή αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε προ ημερών και επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της, στο «J2US». Ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε από την πλευρά του, ότι το διάστημα που η σύζυγός του υπέφερε από το κρύωμα, εκείνος ήταν διαρκώς στο πλευρό της.

«Ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει το αν θα είμαστε στο J2US, αλλά… ναι, ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε. Εγώ μάλλον θα μπορέσω. Θα βολέψουν έτσι οι ώρες. Εννοείται ότι ως coach, ο Διονύσης θα το έκανε τέλεια. Αλλά ο Διονύσης είναι πολύ χαμηλών τόνων για να κάνει τέτοιο πράγμα. Η συνεργασία με τον Διονύση είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι τώρα στα χρόνια που δουλεύω» ανέφερε αρχικά η Καίτη Γαρμπή.

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ήταν που ακύρωσα τις εμφανίσεις μου, απλά εδώ έχω συμπαράσταση. Θα μπορούσε ο Διονύσης να πάει μόνος του, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό. Γιατί εγώ πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα, με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ βήχα, δεν έβγαινε φωνή και καθίσαμε στο σπίτι» αποκάλυψε η τραγουδίστρια για την περιπέτεια υγείας της.

«Η Καίτη Γαρμπή για να μην πάει στο μαγαζί, πάει να πει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Κατάλαβες; Σε παρακαλώ… 30 χρόνια τη φροντίζω, τώρα δεν θα τη φροντίσω;» είπε με τη σειρά του ο Διονύσης Σχοινάς.

Υπενθυμίζεται πως η Καίτη Γαρμπή αναγκάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες να ακυρώσει την εμφάνιση της στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τον σύζυγό της, εξαιτίας του κρυώματος.

Προ ημερών, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για την καριέρα του συζύγου της και είχε αναφέρει πως αδικήθηκε από τα τραγούδια που ερμήνευσε. «Θα του άξιζε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.