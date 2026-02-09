Δίχασε η αδυνατισμένη Lady Gaga στο Super Bowl: «Γιατί έχει πρόσωπο Ozempic;»

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια του εκρηκτικού σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl LX, το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026), με τους θαυμαστές της, ωστόσο, να την κατηγορούν για «πρόσωπο Ozempic».

Η 39χρονη τραγουδίστρια Lady Gaga εμφανίστηκε στα μέσα του προγράμματος του Bad Bunny στο Super Bowl LX, ξαφνιάζοντας τους πάντες, και ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία «Die With A Smile», σε μια εκδοχή με έντονο το σάλσα στοιχείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα πλήθος χορευτών διαλύθηκε ξαφνικά, αποκαλύπτοντας τη Lady Gaga να στέκεται μπροστά από μια μπάντα, φορώντας ένα baby blue φόρεμα με ένα κόκκινο άνθος ιβίσκου, ως φόρο τιμής στη γενέτειρα του Bad Bunny, το Πουέρτο Ρίκο.

Εκτός από την Lady Gaga, π Bad Bunny έφερε στη σκηνή του halftime show τον Ρίκι Μάρτιν και έντονο «άρωμα» από την πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο.

Αφού λοιπόν, τραγούδησε το ρεφρέν, επιδόθηκε σε έναν τρυφερό χορό με τον ράπερ, συνεχίζοντας την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο ημίχρονο του τελικού του NFL.

«Είναι η Lady Ozempic Gaga;»

Παρακολουθώντας την εμφάνιση της Lady Gaga, οι θαυμαστές της δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται με την αδυνατισμένη σιλουέτα της.

Ένας έγραψε στο Χ: «Γιατί η Lady Gaga έχει πρόσωπο Ozempic;» με έναν άλλον να εκφράζει την απορία του: «Είναι η Lady Gaga ή AI ή η Lady Ozempic Gaga;».

Άλλοι στάθηκαν κυρίως στο λουκ της με έναν να σχολιάζει: «Η Gaga δείχνει σαν μια drag Εύα Περόν. Κλαίω». «Η Lady Gaga μοιάζει με πουλί που χτυπήθηκε από ένα λεωφορείο» έγραψε ένας άλλος με έναν τρίτο να λέει: «Γιατί η lady Gaga δεν έχει φρύδια – Μοιάζει με AJ Soprano».

Ένας ακόμη ανέφερε: «Ποτέ δεν θα μάθω πώς δείχνει πραγματικά η Lady Gaga».