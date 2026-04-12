Dolce & Gabbana: Το τέλος εποχής και η επόμενη μέρα χωρίς τον Στέφανο Γκαμπάνα

Τέλος εποχής για το θρυλικό ντουέτο της μόδας. Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργικής πορείας, από την ίδρυση του ιταλικού οίκου που ξεκίνησε με τον τότε σύντροφό του, ο Στέφανο Γκαμπάνα κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω από τη διοικητική ηγεσία του οίκου Dolce & Gabbana, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας παγκοσμίως.

Μαζί με τον Ντομένικο Ντόλτσε, ο Στέφανο Γκαμπάνα υπήρξε από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή ταυτότητα στη μόδα. Οι δυο τους ίδρυσαν έναν οίκο σύμβολο της ιταλικής φινέτσας, παντρεύοντας την σικελιάνικη παράδοση με τη δεξιοτεχνία των ρούχων. Από τα πρώτα τους βήματα τη δεκαετία του 1980, οι Dolce & Gabbana, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα brand που ξεχώρισε για την έντονη προσωπικότητα, την αισθητική του τόλμη αλλά και τη μοναδικότητά του.

Οι δημιουργίες τους δεν περιορίστηκαν ποτέ σε απλές τάσεις ή minimal αισθητική, αντίθετα, συχνά καθόριζαν οι ίδιες την κατεύθυνση της μόδας με έντονα μοτίβα και leopard prints που πλέον τους χαρακτηρίζουν.

Σήμερα, όμως, αυτό το παραμύθι περνά σε μια νέα εποχή. Η αποχώρηση του Στέφανο Γκαμπάνα από την ηγεσία του οίκου σηματοδοτεί μια καμπή που δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά ολόκληρο τον κόσμο της μόδας.

Παρότι ο Στέφανο Γκαμπάνα απομακρύνεται από την προεδρία, η σχέση του με την εταιρεία δεν διακόπτεται. Παραμένει ενεργός ως μέτοχος, με περίπου το 40%, ενώ η επιρροή του στο δημιουργικό αποτύπωμα του οίκου θεωρείται δύσκολο να εξαλειφθεί. Η μετάβαση αυτή μοιάζει περισσότερο με αναδιάταξη ρόλων παρά με οριστικό αποχαιρετισμό.

Η διοικητική σκυτάλη περνά πλέον στον αδελφό του Ντομένικο, Αλφόνσο Ντόλτσε, διατηρώντας τον έλεγχο της εταιρείας εντός της οικογένειας και εξασφαλίζοντας μια αίσθηση συνέχειας σε μια περίοδο αλλαγών.

Και κάπως έτσι ο διάσημος ιταλικός οίκος Dolce & Gabbana αλλάζει σελίδα.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα success story της μόδας, αλλά για ένα σύγχρονο ιταλικό παραμύθι γεμάτο πάθος, αισθησιασμό, υπερβολή. μοναδικότητα.

Ένα brand που δεν ακολούθησε ποτέ τις τάσεις – τις δημιούργησε.

Από τη φιλία στη δημιουργία ενός μύθου

Όλα ξεκίνησαν στο Μιλάνο των αρχών της δεκαετίας του ’80, όταν ο Ντομένικο Ντόλτσε και ο Στέφανο Γκαμπάνα γνωρίστηκαν ως φοιτητές μόδας. Το 1982 ίδρυσαν το πρώτο τους στούντιο και το 1985 παρουσίασαν την πρώτη τους συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Χωρίς πόρους, χωρίς μεγάλα ονόματα, αλλά με ένα ξεκάθαρο όραμα: να ντύσουν τη γυναίκα με αυτοπεποίθηση, ένταση και ταυτότητα. Και τα κατάφεραν.