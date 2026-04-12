Lifestyle

Dolce & Gabbana: Το τέλος εποχής και η επόμενη μέρα χωρίς τον Στέφανο Γκαμπάνα

Η Μόνικα Μπελούτσι ανάμεσα στους Ντομένικο Ντόλτσε (δεξιά) και Στέφανο Γκαμπάνα (αριστερά)
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Τέλος εποχής για το θρυλικό ντουέτο της μόδας. Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργικής πορείας, από την ίδρυση του ιταλικού οίκου που ξεκίνησε με τον τότε σύντροφό του, ο Στέφανο Γκαμπάνα κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω από τη διοικητική ηγεσία του οίκου Dolce & Gabbana, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας παγκοσμίως.

Μαζί με τον Ντομένικο Ντόλτσε, ο Στέφανο Γκαμπάνα υπήρξε από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή ταυτότητα στη μόδα. Οι δυο τους ίδρυσαν έναν οίκο σύμβολο της ιταλικής φινέτσας, παντρεύοντας την σικελιάνικη παράδοση με τη δεξιοτεχνία των ρούχων. Από τα πρώτα τους βήματα τη δεκαετία του 1980, οι Dolce & Gabbana, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα brand που ξεχώρισε για την έντονη προσωπικότητα, την αισθητική του τόλμη αλλά και τη μοναδικότητά του.

Οι δημιουργίες τους δεν περιορίστηκαν ποτέ σε απλές τάσεις ή minimal αισθητική, αντίθετα, συχνά καθόριζαν οι ίδιες την κατεύθυνση της μόδας με έντονα μοτίβα και leopard prints που πλέον τους χαρακτηρίζουν.

Σήμερα, όμως, αυτό το παραμύθι περνά σε μια νέα εποχή. Η αποχώρηση του Στέφανο Γκαμπάνα από την ηγεσία του οίκου σηματοδοτεί μια καμπή που δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά ολόκληρο τον κόσμο της μόδας.

Παρότι ο Στέφανο Γκαμπάνα απομακρύνεται από την προεδρία, η σχέση του με την εταιρεία δεν διακόπτεται. Παραμένει ενεργός ως μέτοχος, με περίπου το 40%, ενώ η επιρροή του στο δημιουργικό αποτύπωμα του οίκου θεωρείται δύσκολο να εξαλειφθεί. Η μετάβαση αυτή μοιάζει περισσότερο με αναδιάταξη ρόλων παρά με οριστικό αποχαιρετισμό.

Η διοικητική σκυτάλη περνά πλέον στον αδελφό του Ντομένικο, Αλφόνσο Ντόλτσε, διατηρώντας τον έλεγχο της εταιρείας εντός της οικογένειας και εξασφαλίζοντας μια αίσθηση συνέχειας σε μια περίοδο αλλαγών.

Και κάπως έτσι ο διάσημος ιταλικός οίκος Dolce & Gabbana αλλάζει σελίδα.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα success story της μόδας, αλλά για ένα σύγχρονο ιταλικό παραμύθι γεμάτο πάθος, αισθησιασμό, υπερβολή. μοναδικότητα.

Ένα brand που δεν ακολούθησε ποτέ τις τάσεις – τις δημιούργησε.

Από τη φιλία στη δημιουργία ενός μύθου

Όλα ξεκίνησαν στο Μιλάνο των αρχών της δεκαετίας του ’80, όταν ο Ντομένικο Ντόλτσε και ο Στέφανο Γκαμπάνα γνωρίστηκαν ως φοιτητές μόδας. Το 1982 ίδρυσαν το πρώτο τους στούντιο και το 1985 παρουσίασαν την πρώτη τους συλλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Χωρίς πόρους, χωρίς μεγάλα ονόματα, αλλά με ένα ξεκάθαρο όραμα: να ντύσουν τη γυναίκα με αυτοπεποίθηση, ένταση και ταυτότητα. Και τα κατάφεραν.

Ντομένικο Ντόλτσε (δεξιά) και Στέφανο Γκαμπάνα (αριστερά)
Οι δύο σχεδιαστές χαρακτηρίζονταν ως τα κακά αγόρια της μιλανέζικης μόδας. Εξελίχθηκαν σε λαμπρούς μόδιστρους που αναγνωρίζονται και που δημιούργησαν μία από τις 12 πιο δημοφιλείς μάρκες μόδας του περασμένου μισού αιώνα.

Οι Dolce & Gabbana έφεραν στη διεθνή σκηνή μια αισθητική βαθιά ιταλική: έντονα prints, δαντέλες, μετάξια, λεοπάρ μοτίβα, σικελιάνικες αναφορές και μια σχεδόν κινηματογραφική δραματικότητα.

Η γυναίκα τους δεν ήταν απλώς κομψή. Ήταν δυναμική, σέξι, θεατρική. Ήταν μια ηρωίδα γεμάτη αντιφάσεις – όπως ακριβώς και η Ιταλία. Οι συλλογές τους – από το Sensuality μέχρι το Sicily και τις Alta Moda δημιουργίες – δεν ήταν απλώς ρούχα. Ήταν ολόκληρες ιστορίες.

Η D&G έδωσε στο κλασικό μαύρο φόρεμα τη «σισιλιάνικη», αισθησιακή εκδοχή του: ένα απλό, μαύρο φόρεμα που αγκαλιάζει και αναδεικνύει τις γυναικείες καμπύλες μπορεί να παραμένει διαχρονικό, όπως και έχει αποδειχθεί. Πολλές φορές, μπορεί να έχει και δαντελωτές λεπτομέρειες που το απογειώνουν.

Το μαύρο και η δαντέλα ήταν δύο από τα στοιχεία που από την πρώτη στιγμή συνδέθηκαν με το brand.

Το ιταλικό σινεμά έχει υπάρξει επίσης ένα σταθερό σημείο αναφοράς στην προσέγγιση του οίκου. Λογικό και επόμενο λοιπόν, μέσα στα χρόνια, ηθοποιοί όπως η Σοφία Λόρεν και η Μόνικα Μπελούτσι, που πατούν απόλυτα σε αυτό το πρότυπο ομορφιάς, να συνδεθούν με τον οίκο και να φορέσουν δημιουργίες του.

Η στιγμή βέβαια που η Dolce & Gabbana βγήκε πραγματικά από τα στενά όρια της Ιταλίας και των ντεφιλέ ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οπότε και συνεργάστηκε με τη Μαντόνα. Ηταν η περίοδος που η «βασίλισσα της ποπ» είχε βουτήξει στον κόσμο του «Erotica» και το σχεδιαστικό δίδυμο ανέλαβε τα κοστούμια για την περιοδεία που συνόδεψε τον δίσκο, το Girlie Show του 1993.

Η Μαντόνα με τους Dolce & Gabbana
Η Μαντόνα με τους Dolce & Gabbana

Από οίκος μόδας σε παγκόσμιο φαινόμενο

Με τα χρόνια, το brand εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία: ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα, καλλυντικά. Συνεργασίες με κολοσσούς, εμφανίσεις σε ταινίες και μουσικά κλιπ βίντεο, παρουσία σε κάθε μεγάλη πασαρέλα.

Αρώματα όπως το «The One» χώρεσαν σε ένα μπουκαλάκι τη φιλοσοφία του οίκου και πρόσωπά του έγιναν σταρ όπως η Σκάρλετ Γιόχανσον, που ήταν και η πρώτη που το διαφήμισε.

Αλλά και η παλιά γνώριμη του οίκου - και φίλη των δημιουργικών διευθυντών της μάρκας, Στέφανο και Ντομένικο - Μαντόνα, που έγινε το πολυσυζητημένο πρόσωπο του «The One» πριν από λίγους μήνες τραγουδώντας το «La Bambola».  

Η διαφήμιση της «Dolce & Gabbana» αφορούσε δυο νέα αρώματα της εταιρείας: το «The One Eau de Parfum Intense» και το «The One for Men Parfum». Η βασίλισσα της ποπ δέχτηκε να πρωταγωνιστήσει και στα 67 χρόνια της και απέδειξε γιατί η είναι είδωλο. 

Στο διάρκειας ενός λεπτού βίντεο, η Μαντόνα, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται με εσώρουχα, ξαπλώνει στο κρεβάτι με τους νεαρούς για μια προκλητική σκηνή με δεμένα μάτια και δαντελένια εσώρουχα, ενώ ζωγραφίζει γυμνό τον έναν εξ αυτών. 


Παράλληλα, οι Dolce & Gabbana δεν δίστασαν ποτέ να προκαλέσουν. Με δηλώσεις, καμπάνιες και επιλογές που συζητήθηκαν όσο λίγες. 

Ο «πόλεμος» με τον Έλτον Τζον

Όπως το 2015, που ξέσπασε πόλεμος με τον Έλτον Τζον και τους Ιταλούς σχεδιαστές Dolce & Gabbana. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη των δύο γνωστών μόδιστρων στο ιταλικό περιοδικό Panorama, το 2015, για τις υιοθεσίες παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Οι δύο σχεδιαστές στάθηκαν αντίθετοι στην απόκτηση παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια, μέσω παρένθετης μητέρας και χαρακτήρισαν αυτά τα παιδιά «συνθετικά».

Ο Ελτον Τζον, ο οποίος έχει δύο παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, κάλεσε σε μποϊκοτάζ των δύο σχεδιαστών, αν και στη συνέχεια τους συγχώρεσε, αφού ο Ντόλτσε ζήτησε συγγνώμη σε συνέντευξή του.

Πριν το συχγωροχάρτι, ζητούσε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram από τους φίλους του να μποϊκοτάρουν τον γνωστό οίκο μόδας.

Η Μόνικα Μπελούτσι με Dolce & Gabbana
Η Μόνικα Μπελούτσι με Dolce & Gabbana

«Πώς τολμάτε να αναφέρεστε στα όμορφα παιδιά μου ως «συνθετικά; Και ντροπή σας να κουνάτε επικριτικά το δάχτυλο σας στην εξωσωματική γονιμοποίηση, ένα θαύμα που επέτρεψε σε πλήθος ανθρώπων που αγαπιούνται, γκέι και στρέιτ, να εκπληρώσουν το όνειρό τους να κάνουν παιδιά», έγραψε οργισμένος ο Έλτον Τζον.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Εγώ ποτέ δεν θα φορέσω Dolce & Gabbana ξανά και καλώ όλους να μποϊκοτάρετε τους Dolce & Gabbana!

Οι Dolce & Gabbana είναι και οι δύο ομοφυλόφιλοι και στο παρελθόν υπήρξαν ζευγάρι.

Ο Έλτον Τζον με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις
Ο Έλτον Τζον με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις

Δεν πίστευαν όμως τα ίδια 10 χρόνια πριν. Οι δυο τους αναιρούν τους εαυτούς τους μιας και το 2005 είχαν φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο του «Vanity Fair» μαζί με τέσσερα παιδιά δηλώνοντας πως επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Ο Γκαμπάνα τότε είχε παραδεχτεί πως θέλει ένα παιδί και ο Ντόλτσε είχε δηλώσει με τη σειρά του: «Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Η ζωή έχει μία φυσική πορεία και μερικά πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Ένα από αυτά είναι η οικογένεια».

Επίσης, το 2006 σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανο Γκαμπάνα είχε δηλώσει ότι κάποτε σκέφθηκε την υιοθεσία παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, αλλά είναι αντίθετος με την ιδέα ένα παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογένεια με δύο ομοφυλόφιλους γονείς. Τότε ο ίδιος είχε αναφέρει: «Ένα παιδί χρειάζεται μια μητέρα και έναν πατέρα. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ την παιδική μου ηλικία χωρίς την μητέρα μου. Πιστεύω επίσης ότι είναι σκληρό να απομακρύνει κανείς ένα μωρό από την μητέρα του».

Το τέλος μιας εποχής

Και τώρα, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια κοινής πορείας, το εμβληματικό δίδυμο περνά σε μια νέα φάση.

Ο Στέφανο Γκαμπάνα κάνει ένα βήμα πίσω από την προεδρία του οίκου, χωρίς όμως να αποχωρεί πλήρως - παραμένει βασικός μέτοχος, διατηρώντας ισχυρή παρουσία και επιρροή στο brand που ο ίδιος συνδιαμόρφωσε.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως η Dolce & Gabbana βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες οικονομικές προκλήσεις. Η εταιρεία φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για υποχρεώσεις που αγγίζουν τα 450 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα εξετάζει τρόπους να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, όπως μια πιθανή αύξηση κεφαλαίου που μπορεί να φτάσει έως τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, αναζητούνται και άλλες λύσεις για τη βελτίωση της σταθερότητας του οίκου, όπως η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων αλλά και νέες εμπορικές συνεργασίες. Τη διοικητική σκυτάλη αναλαμβάνει ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντομένικο, διατηρώντας τον έλεγχο εντός της οικογένειας και εξασφαλίζοντας έτσι μια αίσθηση συνέχειας.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για τον οίκο. Οικονομικές πιέσεις, συζητήσεις για σημαντικές υποχρεώσεις και σχέδια ενίσχυσης της ρευστότητας δημιουργούν ένα νέο, πιο σύνθετο τοπίο.

Παράλληλα, η μόδα αλλάζει. Νέες καταναλωτικές συνήθειες, ψηφιακή μετάβαση και διαφορετικές αξίες απαιτούν προσαρμογή – χωρίς όμως να χαθεί η ταυτότητα.

Το όνομα του Στέφανο Γκαμπάνα θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία των Dolce & Gabbana. Η αποχώρησή του από την πρώτη γραμμή δεν σβήνει την επιρροή του. Θα είναι πάντα εκεί - στον ίδιο τον τίτλο: «Dolce & Gabbana».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
84
57
55
54
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo