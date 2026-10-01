Μαίρη Μηνά: Με τον Μιχάλη Σαράντη έχουμε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης – Είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός

Η Μαίρη Μηνά και ο Μιχάλης Σαράντης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και low profile ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης. Η γνωστή ηθοποιός που φέτος παίζει για δεύτερη χρονιά στην παράσταση «Cleansed» έδωσε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (01.10.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Η Μαίρη Μηνά αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Μιχάλη Σαράντη, με τον οποίο είναι γονείς ενός παιδιού και έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

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«Ο Μιχάλης Σαράντης είναι σύντροφός μου. Έχουμε υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός μωρέ και καταλαβαίνει και όλους τους φόβους και όλα τα steps που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσει ξέρεις και η δική μου κατάσταση στην ελευθερία και να ορμήξω μέσα», είπε η Μαίρη Μηνά.

Για τα παιδικά της χρόνια η Μαίρη Μηνά ανέφερε: «Μεγάλωσα στα Τρίκαλα. Ήταν πολύ ζεστά, ωραία παιδικά χρόνια, με φοβερό παιχνίδι έξω στις γειτονιές, χώματα, λάσπες, μια μαμά να φωνάζει “ελάτε νυχτώνει”! Όλα αυτά τα πολύ ωραία της επαρχίας. Τότε που δεν υπήρχε φόβος για τίποτα. Ξέρεις, ξεκλείδωτες πόρτες σχετικά. Αργότερα έφυγα.

«Κάποια στιγμή οι γονείς μου εγκαταστάθηκαν στην Πάρο και είχαν εστιατόριο και πηγαίναμε και εγώ με τον αδερφό μου καλοκαίρια και Πάσχα και όλα αυτά και κάπως ήταν λίγο. Με τη γιαγιά και πηγαίναμε μετά καλοκαίρι με το που τελείωνε το σχολείο στους γονείς μου. Δούλευα στο εστιατόριο από τα 13 14. Ήμουν στο σέρβις με τον αδελφό μου», δήλωσε ακόμα, υπογραμμίζοντας: «Πάντα ξέρεις επειδή το είχα λίγο καημό, όλοι μου οι φίλοι έκαναν διακοπές αυτό κι εμείς. Στάζαμε και λέγαμε γιατί, τι ταλαιπωρία περνάμε και όλα αυτά. Και ξέρεις όσο περάσαν, όταν άρχισαν να περνάνε τα χρόνια, συνειδητοποίησα ότι με έπιασε τόσο πολύ αυτή η δουλειά που αργότερα και ως φοιτήτρια και μετά στο θέατρο, οι αντοχές μου είναι τεράστιες ακριβώς γιατί ξέρεις προπονήθηκα εκεί. Δηλαδή θυμάμαι στις σπουδές όταν πήγαινα να βγάλω κανένα χαρτζιλίκι και να κάνω κάποια δουλειά, μου φαινόντουσαν όλα τόσο αστεία ότι ξέρεις τι αυτό ήταν; τελειώσαμε τη δουλειά;».

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«Βέβαια, υπάρχει μια πολύ αστεία ιστορία. Ερχόταν στο μαγαζί μας και έτρωγε πάντα ο κύριος Κουτελιδάκης, ο σκηνοθέτης. Μαίρη Μηνά

Κι εγώ ήμουν πιτσιρίκι τότε και τον σέρβιρα και κάποια στιγμή είχε πει «Αυτό το κορίτσι θα γίνει ηθοποιός» και εγώ ας πούμε το αποφάσισα μια δεκαετία μετά, ας πούμε δεκαπέντε χρόνια μετά», είπε ακόμα η Μαίρη Μηνά.

Παράλληλα μίλησε και για το γεγονός ότι ήταν πρωθιέρεια της Ολυμπιακής Φλόγας, αναφέροντας: «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι Πρωθιέρεια της Ολυμπιακής Φλόγας, γιατί εγώ υπήρχα στην ομάδα ως ιέρεια, οπότε το είχα ζήσει όλο αυτό. Ήξερα τι σημαίνει και μετά το να περνάω από ιέρεια στην πρωθιέρεια είχε για μένα μια πολύ μεγάλη συγκίνηση και μια τιμή τεράστια. Ήταν κάτι σχεδόν κατανυκτικό. Αυτές οι εμπειρίες τώρα, επειδή δεν έχουν να κάνουν με την υποκριτική, έχουν να κάνουν με μεγάλους συμβολισμούς και ξέρεις με μεγάλα ιδεώδη. Μόνο ψυχικά μπορείς κάπως να τα εισπράξεις».

«Έχω επιθυμίες πολλές και έχω και κρυφές επιθυμίες. Έχω ξέρεις διάφορα τέτοια παιχνίδια που κάνω με τον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερες αλήθειες μόνο μέσω του χιούμορ μπορούν να ειπωθούν γιατί έτσι τις αντέχεις. Διαφορετικά ναι, μάλλον θα παίρναμε τους εαυτούς μας πολύ σοβαρά», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Θα ήθελα πολύ να κάνω κωμωδία, αν και μου φαίνεται πολύ πιο δύσκολο σαν είδος. Πολύ πιο δύσκολο, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμαστώ σε μια κωμωδία, κωμωδία καθαρόαιμη», ανέφερε ακόμα η Μαίρη Μηνά, υπογραμμίζοντας: «Νομίζω ότι είναι και πιο δύσκολη η κωμωδία γιατί ας πούμε σε κάτι δραματικό νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να επιστρέψει μέσα σε κάτι δικό του και να αντλήσει από τα θέματα. Ενώ στην κωμωδία θέλω να πω πρέπει να έχεις μια έμπνευση και μια φωτιά, η οποία είναι ρε παιδί μου πολύ προσωπικό πράγμα».

Για το γεγονός ότι οι ηθοποιοί εμφανίζονται γυμνοί στο «Cleansed», δήλωσε: «Αυτό το ξέραμε εξαρχής. Ξέρεις, με το που αποφασίσαμε όλοι να μπούμε σε αυτή τη διαδρομή που λέγεται “Cleansed” της Σάρα Κέιν, κάπως νομίζω ο καθένας από εμάς έδωσε με τον εαυτό του τα χέρια να κάνει μια βουτιά. Ενώ συμβαίνει once in a lifetime που λέει ο λόγος, το να μπεις σε ένα τέτοιο κείμενο που είναι τόσο τεράστιο για μένα τουλάχιστον, οπότε Ναι, τώρα η ερώτησή σου όμως έχει να κάνει με το γυμνό, το οποίο το έχω ξαναπεί. Ξέρεις τι; Δεν ήταν το δυσκολότερο απ’ τα πράγματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι αντιθέτως ήταν και απαραίτητο να συμβεί. Για να μπούμε σε αυτή τη φωτιά που προτείνει η ίδια η Σάρα Κέιν, έπρεπε να μπούμε γυμνοί όλοι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και σε αυτό μας οδήγησε ο Δημήτρης Καραντζάς και με όλη την ομάδα του, με τρομερή τρυφερότητα, με πάρα πολύ μεγάλο πάθος ο ίδιος γι’ αυτό το έργο».

Για τον εθισμό των νέων ανθρώπων στα social media η Μαίρη Μηνά υποστήριξε: «Αρχίζει αυτό και γίνεται σύμπτωμα πιο καθολικό και τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε πώς επηρεάζει. Εννοώ και σε βάθος χρόνου. Εντάξει, είναι λίγο άγριο. Υπάρχουν χώρες που αρχίζουν και το απαγορεύουν. Δεν είμαι σίγουρη αν η απαγόρευση είναι το πιο λειτουργικό από τα μέσα που μπορείς να πάρεις, τα μέτρα που μπορείς να πάρεις ώστε να το κατευνάσεις λίγο το σύμπτωμα. Νομίζω μάλλον θα έχει να κάνει με την πρόνοια. Κάπως να πάμε λίγο πιο πίσω, να δούμε από πού μπορούμε να ενδυναμώσουμε ας πούμε την, το αίσθημα της προσωπικής αντίστασης σε σχέση με. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά, γιατί είμαι και εγώ ξέρεις κομμάτι αυτής της εποχής.