Lifestyle

Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχτηκε τον Οκτώβριο στην Άνδρο με τα αγαπημένα της πρόσωπα

Πόζαρε με τον Μάκη Παντζόπουλο, τον Άγγελο Λάτσιο και τον Θοδωρή Μισόκαλο
Ελένη Μενεγάκη
H Eλένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο, τον Άγγελο Λάτσιο και τον Θοδωρή Μισοκαλο
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Η Ελένη Μενεγάκη έχει βρει τον δικό της επίγειο παράδεισο και δεν είναι άλλος από την Άνδρο, το νησί όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος.

Η γνωστή παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από τη «μικρή οθόνη» υποδέχτηκε τον Οκτώβριο στο αγαπημένο της νησί, παρέα με τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να απαθανατίσει αυτές τις όμορφες στιγμές και μοιράστηκε στη συνέχεια στο Instagram κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες.

Την Πέμπτη (01.10.2026) πόζαρε, λοιπόν, μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο, τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο και τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο.

«October mood», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

Πρόσφατα, η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε ότι έκανε και ένα ταξίδι της στο Λονδίνο, μαζί με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της, την Λάουρα και τη Βαλέρια.

«Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει», είχε γράψει η γνωστή παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

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