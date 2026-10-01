Νίκος Απέργης για Νότη Σφακιανάκη: «Άντε να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις, ο κόσμος “διψάει”»

«Θα προκαλέσει “σεισμό”, γιατί ο κόσμος το περιμένει με λαχτάρα, όλοι αγαπάμε τον Νότη Σφακιανάκη», παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Απέργης.

Δηλώσεις στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα παραχώρησε ο Νίκος Απέργης. Τον γνωστό τραγουδιστή και τραγουδοποιό συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού» στην οποία αναφέρθηκε στη φημολογούμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη στις πίστες αλλά και στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό της Eurovision.

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«Άντε να επιστρέψει ο Νότης και στις ζωντανές εμφανίσεις, γιατί ο κόσμος “διψάει”.

Θα προκαλέσει “σεισμό”, γιατί ο κόσμος το περιμένει με λαχτάρα, όλοι αγαπάμε τον Νότη. Μακάρι να τραγουδήσει και πάλι ζωντανά», απαντά ο Νίκος Απέργης.

«Φυσικά και θα συνεργαζόμουν με έναν τράπερ. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Όλα τα είδη μπορούν να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει ο θεσμός της Eurovision. Υπάρχουν πολύ πιο κατάλληλοι καλλιτέχνες από εμένα για να το κάνουν αυτό», καταλήγει στις δηλώσεις του ο Νίκος Απέργης στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.