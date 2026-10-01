Γιολάντα Καλογεροπούλου: «Με τον Σταύρο Σβήγκο μοιάζουμε πάρα πολύ, έχουμε κοινή πορεία στην προσωπική μας ζωή»

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου έδωσε μία νέα συνέντευξη με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Σπιλιάδες» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο.

Η όμορφη ηθοποιός μίλησε στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα και αναφέρθηκε τόσο στον ρόλο της όσο στον Σταύρο Σβήγκο αλλά και τη μητρότητα. Η Γιολάντα Καλογεροπούλου υπογράμμισε ακόμα ότι δε θέλει να αποκτήσει δεύτερο παιδί, διότι αισθάνεται πλήρης.

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Μιλώντας για τον ρόλο της Αντριάνας στη σειρά «Σπιλιάδες» αποκάλυψε: «Έχω πάλι το ρόλο της “κακιάς”. Μπορώ να πω ότι είναι πιο κακιά από την περσινή, προπέρσινη κακιά. Μελετώντας είδα ότι αυτός ο ρόλος έχει πάρα πολύ φθόνο, που ήταν κάτι που δεν υπήρχε πριν στον προηγούμενο ρόλο. Δεν είναι ότι “αυτό που έχει ο άλλος μ’ αρέσει και θα ‘θελα να αποκτήσω κάτι παρόμοιο”. Όχι. “Θέλω να το χάσεις εσύ και να το πάρω εγώ γιατί πιστεύω ότι μου αξίζει, μου ανήκει και πρέπει να γίνει δικό μου”. Το οποίο αυτό είναι ξεκάθαρα φθόνος, δεν είναι απλά ζήλια. Το οποίο με δυσκόλεψε πάρα πολύ».

Για το γεγονός ότι στη σειρά πρωταγωνιστεί και ο σύντροφός της, Σταύρος Σβήγκος ανέφερε: «Δεν με προβλημάτισε γιατί δεν βρισκόμαστε στη σειρά. Είμαστε στην ίδια σειρά, αλλά δεν βρίσκονται οι ρόλοι μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά προς το παρόν δεν βρισκόμαστε. Το πρόγραμμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και των δύο. Όταν βρεθούμε υπό την πίεση της δουλειάς, είναι δύσκολο γιατί νιώθεις την οικειότητα να εκφραστείς σε ένα άτομο που ζεις καθημερινά μαζί του. Οπότε εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσεις ότι εδώ δεν μπορώ να εκφράσω πώς αισθάνομαι ακριβώς στον Σταύρο γιατί είναι συνεργάτης μου εδώ και εκεί είναι που γίνονται όλες οι παρεξηγήσεις. Οπότε γενικά το αποφεύγουμε».

Όσο για το τι αγαπά περισσότερο στον αγαπημένο της, υπογράμμισε: «Είναι πολλά. Αμέτρητη λίστα. Ναι, τώρα γνωρίζοντας – μοιάζουμε πάρα πολύ με τον Σταύρο, οπότε μπορώ να τον κατανοήσω και καλύτερα. Μοιάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Έχουμε λίγο κοινή πορεία στην προσωπική μας ζωή, οπότε κάπου βρεθήκαμε στην ίδια σελίδα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο από κάποιον που έχει ήδη παιδί να κάνει σχέση με κάποιον που δεν έχει παιδί. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος πριν το παιδί και μετά. Οπότε το γεγονός ότι είμαστε και οι δύο γονείς είναι πολύ σημαντικό».

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«Είχαμε γνωρίσει και οι δύο τα παιδιά μας. Δηλαδή εγώ είχα γνωρίσει τον μικρό στα γυρίσματα. Ο Σταύρος τις πρώτες μέρες που βγαίναμε είχε γνωρίσει τη μικρή. Δεν ήταν μια απόφαση ότι είμαστε μαζί για έναν χρόνο και τώρα ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τα παιδιά. Ήδη γνωριζόμασταν και ήταν λίγο αυτό ότι “ο φίλος μου ο Σταύρος, η φίλη μου Γιολάντα” και λίγο σιγά σιγά ανακαλύψανε ότι “ο Σταύρος και η Γιολάντα είναι ζευγάρι”. Δηλαδή εμένα η μικρή μου ανακάλυψε φέτος ότι είμαι ζευγάρι με τον Σταύρο», εξομολογήθηκε ακόμα, προσθέτοντας: «Μια μέρα μου λέει “μαμά με τον Σταύρο είστε ζευγάρι; Είναι αλήθεια;”. Νομίζω μας είδε να μιλάμε πολύ κοντά και κάπως έτσι με ρώτησε. Ναι, με ρώτησε και και της λέω σου το έχω πει νομίζω το ξέρεις. Μου λέει “α δεν το ήξερα. Δηλαδή τι; Είστε ζευγάρι κανονικό;”. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό της, αλλά ήρθε ομαλά όλο αυτό».

«Δεν ήταν προγραμματισμένη αυτή η εγκυμοσύνη. Δηλαδή ήρθε λίγο ξαφνικά, οπότε εγώ έχασα τον κόσμο. Δηλαδή έλεγα όχι, δεν γίνεται να μου έχει συμβεί εμένα αυτό, αυτή τη χρονική στιγμή. Όταν ήρθε πρακτικά στη ζωή μου, ναι, άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε εμένα, τον τρόπο, τις προτεραιότητές μου, τον τρόπο που σκέφτομαι για τη ζωή μου γενικά. Νομίζω ότι είμαι πολύ πιο χαρούμενη από ότι ήμουν. Ότι υπάρχει. Μου έδωσε νόημα στη ζωή μου και για να κάνω ό,τι κάνω. Ακόμη και για τη δουλειά μου. Οι στόχοι μου απέκτησαν βαρύτητα και νόημα», είπε ακόμα η Γιολάντα Καλογεροπούλου για την έλευση της κόρης της .

«Μετά δεν μπορούσα να δουλέψω. Ήταν και πρακτικά δύσκολα και συναισθηματικά δύσκολα και το γεγονός ότι δεν ήταν προγραμματισμένο και απλώς έπρεπε να πάρω αυτό και να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή. Οπότε με δυσκόλεψαν διάφορα πράγματα και όλο το σοκ που περνάει το σώμα σου. Δηλαδή εγώ στην εγκυμοσύνη πήρα είκοσι κιλά. Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ποια είμαι και ξαφνικά έπρεπε να φροντίσω και ένα μικρό ανθρωπάκι που χωρίς εμένα δεν μπορούσε να επιβιώσει. Είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο το σοκ», πρόσθεσε.

«Δεν έχω σκεφτεί να κάνω δεύτερο παιδί. Νιώθω πλήρης. Είμαι εντάξει», αποκάλυψε ακόμα η Γιολάντα Καλογεροπούλου.

«Είμαι ευτυχισμένη. Πολύ. Και συγκρίνω και τη ζωή μου. Δηλαδή, αν πάω τέσσερα, πέντε χρόνια πίσω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σε σχέση με τότε. Με το γεγονός ότι μένω στη χώρα που θέλω να μένω. Έχω τον ήλιο, τη θάλασσα. Που εμένα επειδή τα στερήθηκα εννιά χρόνια, τα θεωρούσα δεδομένα. Στην Αγγλία πήγαινα τρεις η ώρα το μεσημέρι και ένιωθα ότι θα πέσω κάτω. Ότι θέλω απλά να κοιμηθώ, να πάω σπίτι μου, να ξεκουραστώ. Εδώ μπορώ να κάνω δεκαπέντε ώρες δουλειάς και να μη νιώσω τίποτα. Κάνω τη δουλειά που αγαπώ και μ’ αρέσει, οπότε δεν νιώθω ότι δουλεύω. Θα γυρίσω σπίτι το βράδυ και θα κάνουμε μια κουβέντα με το Σταύρο για τους ρόλους μας και ότι εσύ ανακάλυψα και αυτό και τι ωραίο», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η γνωστή ηθοποιός.