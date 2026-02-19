Έλενα Τσαγκρινού: «Στην αρχή δεν μου άρεσε ο Akylas για τη Eurovision»

Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» σήμερα το πρωί (19/2/2026), με την τραγουδίστρια να σχολιάζει τόσο την πρόκριση του Akyla στην Eurovision 2026 όσο και τη δική της συμμετοχή στον νέο κύκλο του J2US.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Τσαγκρινού παραδέχθηκε αρχικά πως «στην αρχή δεν μου άρεσε ο Akylas. Μετά όμως, μόλις συνήθισα το τραγούδι και τον Ακύλα σ’ όλο αυτό το κόνσεπτ, πιστεύω πραγματικά ότι είναι το τραγούδι του 2026 το οποίο μπορεί να πάει πολύ καλά στην Eurovision. Και μπράβο στο παιδί, για την ιδέα και για τους παραγωγούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με εντυπωσίασε ότι ένα ρεφρέν και μία παρουσία σαν του Ακύλα… πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει. Όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, αν είναι, φυσικά και θα ‘θελα να πάω και με την Ελλάδα και με την Κύπρο».

«Έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει η συμμετοχή μου στο J2US! Μετά από 10 – 15 χρόνια που ‘χω να μπω σε J2US, γιατί ήμουν με τον Ιβάν Σβιτάιλο στο MEGA, είναι μοναδικό το να είμαι με γυναίκα στη σκηνή. Την Δάφνη Καραβοκύρη, αυτή την γυναίκα – είδωλο που νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά και θα προχωράμε δυναμικά» συμπλήρωσε, ακόμα, η Έλενα Τσαγκρινού στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.