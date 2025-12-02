Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα 10 χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δε θα πάρω σύνταξη ποτέ

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα επαγγελματικά και για το «5 Μinute Μum» που κατέληξε να γίνει μια επαγγελματική διέξοδος για την ίδια. Μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια, με τα ελάχιστα ένσημα που ενέτειναν τις αμφιβολίες της, η καριέρα της δείχνει να έχει μπει στην πορεία που ονειρευόταν.

Αναφερόμενη στο «5 Μinute Μum», η Έλενα Χαραλαμπούδη σημείωσε κατά τη διάρκεια του «The 2night Show» πως «Εισπράττω την αγάπη του κόσμου και κυρίως από γυναίκες κάθε ηλικίας. Για εμένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Καθώς ερχόμουν ήμουν σε ένα super market για ένα γύρισμα, με σταμάτησε μια κυρία άνω των 60 ετών και σκέφτηκα γιατί να το βλέπει. Μου είπε: “Να είσαι καλά κοπέλα μου, να μας χαρίζεις γέλιο”. Αυτό για εμένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση”.

Συμπλήρωσε, μάλιστα ότι «Ξεκίνησα τη διαδικτυακή μου παρουσία το 2018. Το 2023 έγινε το μεγάλο μπαμ. Έκανα πολλά χρόνια πριν πράγματα και στο θέατρο και κάποιες σειρές αλλά κυρίως θέατρο. Το “5 Μinute Μum”, τα πρώτα χρόνια, είχε φανατικό κοινό αλλά ήταν μικρό. Για αυτό προσπαθούσαμε κάθε μέρα.

Βάζεις ένα περιθώριο στις μέρες μας, που είναι άδικο. Μια παράσταση αν δεν πάει καλά τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα κατεβαίνει. Στο διαδίκτυο είναι αλήθεια ότι έχεις περισσότερο χρόνο. Είναι εκεί τα βίντεο δεν έχουν κατέβει. Οπότε μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει και αφιερώνει όσο χρόνο θέλει Κάποια στιγμή και με εμένα έγινε το μπαμ».

Στη συνέχεια της συζήτησης, η ηθοποιός σημείωσε πως «Ήθελα απλά να κάνω και κάτι άλλο, για να έχω μια διέξοδο αν δεν μου πετύχαινε η υποκριτική. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την παραγωγή, σε αυτό το κομμάτι μπήκα αρχικά. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κρύο το έφαγα μετά τον κορονοϊό, που κάθε ηθοποιός έμπαινε σε μια πλατφόρμα και έβλεπε πόσα ένσημα έχει. Δούλευα 10 χρόνια και είχα 50 ένσημα. Σκέφτηκα ότι δε θα πάρω σύνταξη ποτέ. Δεν είχα ασφάλεια να γεννήσω. Έπαθα σοκ! Δούλευα τόσα χρόνια.

Μέχρι πρότινος, είναι θολό το τοπίο και για αυτό γίνεται ένας αγώνας με ένα ισχυρό πια σωμάτιο, να έχουμε συλλογικές συμβάσεις στο θέατρο. Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να προσλάβει κάποιον ηθοποιό και να κάνει ο,τι θέλει. Να κολλήσει ένσημο ή μισό ένσημο, ή ένσημο βοηθού αεροσκάφους. Εγώ με τον λογιστή μου βρήκα ότι έχω ένσημο χειριστή μηχανής».

Επιπλέον, η Έλενα Χαραλαμπούδη τόνισε πως «Τώρα γίνεται ένας τεράστιος αγώνας και θεωρώ θα καταφέρουμε οι ηθοποιοί να έχουμε μια συλλογική σύμβαση, να είμαστε όλοι ασφαλισμένοι σωστά με τον τρόπο που γίνεται παγκοσμίως. Να έχουμε μια ασφάλεια γενικά. Εκεί έπαθα το πρώτο σύγκρυο και είπα πως πρέπει να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έκανα διάφορες δουλειές, έχω δουλέψει και σε μανάβικο και σε λογιστήριο. Έχω κάνει διάφορα πράγματα, δουλεύω από τα 18 μου».

Αναφερόμενη στο “Τότε και Τώρα” του ΣΚΑΪ, στο οποίο πρωταγωνιστεί με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, σημείωσε πως «Μου αρέσει που με αφορμή το “Τότε και Τώρα” έρχονται και παίζουν μαζί μας γνωστοί ηθοποιοί. Θέλω αυτόν τον κόσμο να τον τραβήξω και στο διαδίκτυο. Μου αρέσει να τους το γνωρίσω, γιατί οι ηθοποιοί που δεν γνωρίζουν το διαδίκτυο, το φοβούνται. Ο Αλέξανδρος είναι στον όμιλο και του έγινε η πρόταση από τον ΣΚΑΪ. Εκείνος πρότεινε το “Τότε και Τώρα”. Στην αρχή φοβήθηκα, το συζήτησα πολύ και με εκείνον και με την ομάδα. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα στην τηλεόραση, είχαμε συζητήσει και άλλα. Επειδή αυτή η πρόταση μας είναι οικεία, ήταν μια ομαλή μετάβαση στην τηλεόραση».

Στο ίδιο πλαίσιο η Έλενα Χαραλαμπούδη συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο και για αυτό που είναι. Είναι ένα πολύ καλό και ανοιχτό παιδί. Είναι δεδομένο το ταλέντο του αλλά είναι και πολύ αυθεντικός. Εμένα ατό μου ταίριαξε πιο πολύ. Αυτό που λέει το εννοεί, δεν κρύβει κάτι από πίσω. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις και είναι πάρα πολύ δουλευταρά. Δουλεύει πολύ και τους ρόλους του και το σκέφτεται όλο».