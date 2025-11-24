Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia» – Ποιος γνωστός ηθοποιός εμφανίζεται μαζί της

Η Ελένη Φουρέιρα «ντύνει» τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Alleluia» με μια ταινία μικρού μήκους ιδιαίτερης αισθητικής, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά μια πρωτότυπη κι ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία.

Στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα εμφανίζεται ο ηθοποιός Γιάννης Ποιμενίδης και τη σκηνοθεσία της ταινίας έκανε ο Γιάννης Δημολίτσας.

Μέσα από το «Alleluia» παρουσιάζεται η ιστορία δύο ανθρώπων που κάποτε υπήρξαν μαζί όμως οι πορείες τους κατέληξαν παράλληλες ακόμα και όταν διασταυρώθηκαν ξανά.

Το «Alleluia», μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική, είναι το lead single από το νέο album της κορυφαίας pop star, «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του σημειώνει σαρωτική επιτυχία.

Μεταξύ άλλων, το «Alleulia» μετρά πάνω από 1,7 εκατομμύρια Spotify streams σε περίπου 1 μήνα, ενώ επί σειρά εβδομάδων κατέκτησε το no1 στο Shazam chart και το no1 στο Shazam viral chart, καθώς και τις πρώτες θέσεις σε όλα τα digital charts.

Λίγο πριν «μαγέψει» ξανά τις οθόνες, η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τα συναρπαστικά live της στο «Lohan» όπου κάθε Σάββατο πρωταγωνιστεί με ένα υψηλών προδιαγραφών κι εντυπωσιακό hybrid show.