Ελένη Φουρέιρα: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία

Δύο σπάνιες φωτογραφίες με τον αγαπημένο της, Αλμπέρτο Μποτία, αποφάσισε να μοιραστεί η Ελένη Φουρέιρα λίγο πριν «φύγει» το 2025.

Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε την Τρίτη (30.12.2025) μια δική της selfie, και άλλες δύο αγκαλιά με τον Αλμπέρτο Μποτία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή τραγουδίστρια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, για αυτό και οι δημόσιες εμφανίσεις με τον σύντροφό της, είναι ελάχιστες.

Αυτή τη φορά όμως, φαίνεται πως έκανε μια εξαίρεση και θέλησε να αποχαιρετήσει το 2025 με δύο κοινές φωτογραφίες με τον αγαπημένο της, στις οποίες τους βλέπουμε να ποζάρουν στο ασανσέρ του σπιτιού τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε η Ελένη Φουρέιρα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, μίλησε με τα πιο τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της, λέγοντας: «Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν μιλήσει δημόσια για γάμο. Οι δυο τους απέκτησαν τον γιο τους Ερμή το 2023, ο οποίος αποτελεί αποκλειστική τους προτεραιότητα.