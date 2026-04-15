Ελένη Καστάνη: Είχα κάποιες μικρές αγωνίες για την σύντροφο του γιου μου, δεν μπορώ τα τεράστια νύχια

Η Ελένη Καστάνη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο, Παναγιώτη Βαζαίο. Μίλησε για τις σκέψεις που έκανε πριν γνωρίσει την σύντροφο του γιου της, εξηγώντας πως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο πλευρό του παιδιού της μία γυναίκα με πολύ μακριά νύχια.

Η Ελένη Καστάνη ανέφερε πως όταν γνώρισε την κοπέλα του γιου της, ηρέμησε καθώς ήταν όπως ακριβώς επιθυμούσε. Αποκάλυψε μάλιστα και το αστείο του γιου της, λίγο πριν την συναντήσει για πρώτη φορά.

Απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε η ηθοποιός προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στο «Happy Day».

Στην προσωπική σας ζωή υπάρχει περίπτωση να είστε πιεστική με τη νύφη σας;

Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό στο παιδί μου. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, υπήρχαν κάποιες μικρές αγωνίες, όπως να μη μου φέρει κάτι συγκεκριμένο ή να έχει κάτι με τα νύχια της που δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια. Χίλιες τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Αλλά όταν είδα το κορίτσι του, που είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε και με το στίβο και έχει τέλειο σώμα… Ήταν ένα καλό κορίτσι που έχει σπουδάσει γεωλόγος. Τότε κατάλαβα ότι τα παιδιά τελικά αναπαράγουν τις εικόνες των γυναικών που έχουν μεγαλώσει. Πώς ήμουν εγώ, πώς ήταν η αδερφή μου, πώς ήταν οι ανιψιές μου».

Υπήρξε κάποιο αστείο περιστατικό με κοπέλα που σας γνώρισε ο γιος σας;

Ναι, είναι αστείο. Μια φορά μου λέει ο γιος μου “Μαμά, γνώρισα μία κοπέλα, αλλά είχε κάτι τεράστια νύχια” και μου το είπε από μόνος του, χωρίς να του πω τίποτα. Αυτό το Kardashian style μπορεί να με τρελάνει… Με το φρύδι σαν περισπωμένη.

