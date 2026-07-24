Ελένη Πέτα VS Νάνσυ Παραδεισανού: «Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή», έγραψε η τραγουδίστρια

Ένα νέο beef απασχολεί τις τελευταίες μέρες τον καλλιτεχνικό χώρο. Πρόσφατα, η Νάνσυ Παραδεισανού είχε δημοσιεύσει στα social media μία συνέντευξη του Τάσου Ιρδανίδη και οι ερωτήσεις της στον ηθοποιό προκάλεσαν την αντίδραση της γνωστής τραγουδίστριας, Ελένης Πέτα.

Η Ελένη Πέτα σχολίασε, λοιπόν, στα σχόλια του βίντεο και άνοιξε έναν δημόσιο διάλογο με τη δημοσιογράφο. Η Νάνσυ Παραδεισανού της απάντησε και μία νέα κόντρα φαίνεται να «γεννήθηκε».

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«Ευγενέστατος ο άνθρωπος! Θα είχα φύγει με τόση επιμονή! Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές παιδιά; Δημοσιογραφία λέγεται αυτό τώρα; Ντροπή! Τόσο προσβλητικό για έναν τόσο χαρισματικό ηθοποιό!», σχολίασε αρχικά η Ελένη Πέτα κάτω από το απόσπασμα της συνέντευξης του Τάσου Ιορδανίδη.

«Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή ν’ ασχολείστε μαζί μου. Εάν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθερη ν’ αποχωρήσετε. Για να με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι, κάτι θα ξέρουν που εσείς αγνοείτε. Φιλιά, καλό καλοκαίρι»,

«Αγαπητή Νάνσυ ποτέ δεν ασχολήθηκα μαζί σας!

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Συμπωματικά είδα το βίντεο με τον αξιόλογο συνομιλητή σας και σαν ελεύθερος πολίτης σχολίασα κάτι που με έκανε έξω φρενών! Εσείς λοιπόν που δημοσιογραφείτε τόσα χρόνια δεν καταλάβατε πόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη;

Αυτό λοιπόν είναι για μένα το τρομακτικό! Εσείς συνεχίστε το έργο σας δεν σας εμποδίζει κανείς! Και προς θεού σε καμία περίπτωση η γνώμη μιας τυχάρπαστης τραγουδίστριας! Καλό καλοκαίρι!», απάντησε η Ελένη Πέτα.

«Άμα ξεκινάμε για ελευθερίες πολιτών, τελείωσαν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούμε ν’ αρέσουμε σε όλους, το ξέρετε κι εσείς. Καλή καρδιά και ήρεμο καλοκαίρι θα ευχηθώ, σίγουρα δεν είμαι εγώ το πρόβλημα σας», ήταν η απάντηση της Νάνσυς Παραδεισανού.

«Είμαι σίγουρη, πως καταλάβατε πολύ καλά πού ξεφύγατε..! Αφού κάνετε 23 χρόνια αυτή τη δουλειά! Καλό καλοκαίρι λοιπόν με έμπνευση και πάνω από όλα υγεία», απάντησε η Ελένη Πέτα.

«Καλά που δεν ασχοληθήκατε μαζί μου που και ν’ ασχολιόσασταν. Όσο κι αν θίγει τον εγωισμό σας, δεν έχω κάνει κανένα λάθος και αν είχα κάνει, θα το είχα αφαιρέσει στο μοντάζ», αποκρίθηκε η Νάνσυ Παραδεισανού.

«Αχ Νάνσυ μου είδες που άλλα λέω άλλα καταλαβαίνεις; Είπα πως δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με σένα δεν σε ακολουθώ απλά μου ήρθε η συνέντευξη! Σαφώς και τώρα ασχολήθηκα και πολύ κακώς εννοείται! Εν αντιθέσει με σένα δεν έχω τέτοια θέματα εγωισμού! Παραδέχομαι το λάθος μου», απάντησε η γνωστή τραγουδίστρια.

Όσα ειπώθηκαν στο απόσπασμα της συνέντευξης του Τάσου Ιορδανίδη

«Στην αρχή της σχέσης σας ήταν η Θάλεια super hot και πασίγνωστη λόγω του Παπακαλιάτη και της σειράς και με τεράστια επιτυχία…», είπε η δημοσιογράφος στον γνωστό ηθοποιό κι εκείνος αποκρίθηκε: «Καλά, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, γιατί η Θάλεια στη διαπροσωπική μας σχέση δεν έδινε καμία βαρύτητα. Ευγνώμων ήταν για όλα αυτά που της συνέβαιναν, αλλά δεν έδινε στη διαπροσωπική μας σχέση και στην προσωπική μας ζωή, δεν έδινε καμία βαρύτητα πάνω σ’ αυτό».

«Το καταλάβαινες όμως αν πηγαίνατε για ένα φαγητό, ότι της μιλούσε ο κόσμος στο δρόμο, αυτά. Και σε σένα όχι, αυτό εννοώ», είπε στη συνέχεια η Νάνσυ Παραδεισανού.

«Ναι, ήταν αυτή η καθημερινότητα. Ναι. Δεν με ένοιαζε, το θεωρούσα αυτονόητο» παραδέχτηκε ο Τάσος Ιρδανίδης.

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«Εννοώ οι άντρες κομπλάρουν, ευνουχίζονται, αυτή η λέξη που σιχαίνομαι να ακούω», είπε στη συνέχεια η δημοσιογράφος και ο ηθοποιός ξεκαθάρισε τη θέση του, αναφέροντας: «Εγώ δεν το ‘παθα ποτέ αυτό. Η αλήθεια είναι. Μπορεί να ντρέπομαι κιόλας που το λέω, γιατί κάποιοι να μας βλέπουν τώρα αυτή τη στιγμή και να λένε “έλα ρε”. Δεν το ‘παθα ποτέ. Όχι. Ήταν αυτονόητο».