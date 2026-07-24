Τζένη Μπαλατσινού: Ο Βασίλης Κικίλιας με έκανε να αναθεωρήσω πολλά – Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Τζένη Μπαλατσινού και μίλησε για τη ζωή της, τα παιδιά της, τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια, καθώς και το ενδεχόμενο να γίνει σύντομα γιαγιά.

Το πρώην top model μίλησε στο περιοδικό Glow και τον Άρη Καβατζίκη, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε την πόρτα του «ησυχαστήριού» της στην Πάτμο. Η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρθηκε στη σχέση της με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, τονίζοντας ότι μοιράζονται της ίδιες αξίες, ενώ ανέφερε και όσα της έμαθε ο μικρότερος γιος της, Παναγιώτης Αντώνιος.

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«Με τα χρόνια κατάλαβα ότι η μεγαλύτερη ελευθερία, τελικά, είναι να συμφιλιώνεσαι με αυτό που είσαι και όχι με αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Σταμάτησα να αναζητώ την τελειότητα ή να είμαι αρεστή σε όλους και αναζητώ πλέον μόνο την αλήθεια. Οι άνθρωποι, δε, αποκαλύπτονται περισσότερο μέσα από τις πράξεις, παρά μέσα από τα λόγια τους. Έχω μάθει από παιδί να μιλάω λιγότερο και να ακούω περισσότερο. Κάποτε το έκανα από τον φόβο της απόρριψης, τώρα το κάνω συνειδητά. Όταν είσαι ουσιαστικά παρών, αντιλαμβάνεσαι ακόμη και όσα δεν λέγονται. Επίσης, μεγαλώνοντας, επιδιώκω να είμαι λιγότερο επικριτική και περισσότερο συμπονετική, γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει τις δικές του μάχες. Αυτό κάπως σε ηρεμεί, αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο, ακόμη και τις προσβολές ή την αδικία. Δεν λέω ότι είμαι άτρωτη ή ότι δεν επηρεάζομαι, αλλά θα κάνω μία δεύτερη ανάγνωση στο γιατί κάποιος ενήργησε έτσι. Κάποτε πίστευα ότι η επικοινωνία αφορά κυρίως τους άλλους, σήμερα θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από τη σχέση που έχεις με τον εαυτό σου. Το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να κατανοήσει τον εαυτό του και όχι τους άλλους», είπε η Τζένη Μπαλατσινού για τα μαθήματα που έχει πάρει από τη ζωή.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε: «Συγχώρεση σημαίνει ότι δίνεις χώρο, κατανοείς, καθώς όλοι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια θέματα ηθικής τάξης –ο καθένας έχει τη δική του ηθική– που εσύ δεν μπορείς να τα “χωρέσεις”, οπότε εκεί διακόπτεις. Η εμπειρία μάς επιτρέπει να αφουγκραζόμαστε τους ανθρώπους και τις προθέσεις τους. Προσωπικά, υπήρξα τυχερή, γιατί έζησα πολλές ζωές, με πολλές προσλαμβάνουσες. Κατέληξα ότι το σημαντικότερο είναι η πρόθεση με την οποία πλησιάζεις τα πράγματα και τους ανθρώπους. Η απλότητα της ανθρωπιάς, που δεν εντυπωσιάζει με φανφάρες, είναι η πολυτιμότερη πρόθεση για να βαδίσει κανείς στις σχέσεις του».

Στη συνέχεια η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρθηκε στα τέσσερα παιδιά της, τα τρία που έχει αποκτήσει με τον Πέτρο Κωστόπουλο και τον μικρό Παναγιώτη Αντώνη, καρπό του έρωτά της με τον Βασίλη Κικίλια.

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«Η σκέψη μου είναι συνεχώς και στα τέσσερα παιδιά μου. Δεν σταματάς ποτέ να έχεις έγνοια όταν είσαι γονιός, είσαι ένα αιώνιο καγκουρό. Και παιδιά να αποκτήσουν τα παιδιά μου, πάλι την έγνοια τους θα έχω. Ωστόσο, ο Παναγιώτης με βοήθησε, καθώς μου θύμισε κάτι πολύ απλό: να ζω περισσότερο το παρόν. Με έκανε να ξαναδώ μέσα από τα μάτια ενός παιδιού την περιέργεια, τον αυθορμητισμό, τη χαρά με τα απλά πράγματα. Αντιλαμβάνομαι πολύ πιο συνειδητά το κάθε του μικρό επίτευγμα, γιατί τα παιδιά ζουν στο σήμερα. Και φυσικά, όταν ήμουν σε μια πιο ώριμη φάση της ζωής μου, ο μικρός ήρθε για να μου θυμίσει ότι η αγάπη είναι ανεξάντλητη. Υπάρχουν τόσα αποθέματα αγάπης, που ίσως να μην ήξερα ότι υφίστανται. Αυτό δεν είναι θαύμα; Όπως θαύμα είναι και ο Παναγιώτης…», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναφέρθηκε στον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της, υπογραμμίζοντας ότι σκέφτεται και πώς θα είναι ως γιαγιά.

«Εγώ νιώθω ακόμη κορίτσι, θέλω να γελάω, κάνω τις γκάφες μου, έχω φοβίες, ανασφάλειες, επιθυμίες, αγωνίες, είμαι ακόμη δημιουργική, θέλω να μάθω τόσα πολλά ακόμη, να ζήσω, να ταξιδέψω. Σκέφτομαι, δε, από τώρα πώς θέλω να είμαι ως γιαγιά, που θα έρχονται τα παιδιά στην Πάτμο, θα μου αφήνουν τα εγγόνια μου, κι εγώ θα τα κρατάω και θα τους μαγειρεύω… Θέλω να αγαπάω και να αγαπιέμαι, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η ευτυχία δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις ότι η ζωή σου έχει νόημα. Η πληρότητα βρίσκεται στην ποιότητα των σχέσεων και όχι στα μεγάλα επιτεύγματα. Να συνεχίσουμε να έχουμε περιέργεια για τη ζωή. Να μην πάψουμε ποτέ να συγκινούμαστε από τους ανθρώπους, να βρίσκουμε χρόνο για εκείνους που αγαπάμε, η ζωή δεν μετριέται με όσα πετυχαίνουμε, αλλά με όσα μοιραζόμαστε. Η ζωή είναι εμείς, όχι εγώ», δήλωσε η Τζένη Μπαλατσινού.

Τέλος, η παρουσιάστρια μίλησε και για τη σχέση της με τον σύζυγό της.

«Ο Βασίλης με έκανε να αναθεωρήσω πολλά. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, και αυτό είναι η βάση της σχέσης μας. Ο κόσμος γνωρίζει τον δημόσιο άνθρωπο. Εγώ γνωρίζω τον σύντροφο, τον τρυφερό πατέρα, τον φίλο. Είναι βαθιά αφοσιωμένος στην οικογένεια, με έντονη αίσθηση ευθύνης και μια ευαισθησία που σπάνια αφήνει να φανεί δημόσια. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ανθρώπους του, και αυτό είναι ίσως το χαρακτηριστικό που θαυμάζω περισσότερο σε εκείνον. Μας αρέσει πολύ να είμαστε στο σπίτι μας. Δεν είμαστε άνθρωποι των συνεχών εξόδων· αντίθετα, απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Και μεταξύ μας, όταν ακυρώνεται μία έξοδος, συνήθως είμαστε οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι! (γέλια) Βέβαια, δεν συμφωνούμε σε όλα ‒ και αυτό είναι μάλλον το πιο υγιές. Έχουμε διαφορετικά γούστα, ακόμη και στη μουσική που ακούμε στο αυτοκίνητο. Κάθε διαδρομή είναι μια μικρή διαπραγμάτευση… αλλά τελικά, πάντα βρίσκουμε τον ρυθμό μας…», εξομολογήθηκε η Τζένη Μπαλατσινού.