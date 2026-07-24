Η Ιωάννα Λίλη χαίρεται το καλοκαίρι – Η ώρα που κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα στο κύμα

Η Ιωάννα Λίλη υπήρξε μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης και έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στον χώρο του μόντελινγκ. Τα τελευταία χρόνια απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Θοδωρή Ζαγοράκη.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Ιωάννη και ζει ήρεμα και ευτυχισμένα. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής ομάδα ποδοσφαίρου που σήκωσε την «κούπα» στο Euro 2004, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον πολιτική και είναι Ευρωβουλευτής, ενώ η Ιωάννα Λίλη βρίσκεται δίπλα στα παιδιά τους.

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Την Παρασκευή (24.07.2026) η Ιωάννα Λίλη μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες της στο Instagram. Σε αυτές βρίσκεται σε μία αναπαυτική ξαπλώστρα σε μία υπέροχη παραλία και απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της δίπλα στο κύμα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό με σχέδια.

«Ήλιος στο δέρμα μου, γαλήνη στην ψυχή μου», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Λίλη.

View this post on Instagram A post shared by Ιωαννα Λιλη (@ioanna_lili)

Η ανάρτησή της ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να της χαρίσουν πολλά likes και θετικά σχόλια.

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Σημειώνεται ότι πρόσφατα το πρώην μοντέλο είχε αναφερθεί δημοσίως στον γάμο του με τον Θοδωρή Ζαγοράκη.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει σύζυγός μου. Ούτε καν το έβλεπα και τελικά έγινε. Πώς τα φέρνει καμιά φορά η στιγμή…», είχε δηλώσει η Ιωάννα Λίλη για τον Θοδωρή Ζαγοράκη.