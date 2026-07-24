Η Κέλλυ Κελεκίδου φωτογραφήθηκε με τον Μπρούνο Μαρς – Η τραγουδίστρια βρέθηκε σε συναυλία του στο Μιλάνο

Ο Μπρούνο Μαρς στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του έδωσε δύο συναυλίες στο Μιλάνο και σε μία από αυτές πήγε και η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποίαα – όπως αποκάλυψε – είναι μεγάλη του θαυμάστρια.

Η λαϊκή ερμηνεύτρια δημοσίευσε την Πέμπτη (23.07.2026) φωτογραφίες από τις υπέροχες στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Μιλάνο, όπου βρέθηκε για να μπορέσει να απολαύσει live την υπέροχη φωνή του Μπρούνο Μαρς. Μάλιστα, η Κέλλυ Κελεκίδου φρόντισε να τον συναντήσει μετά τη συναυλία και να φωτογραφηθεί μαζί του.

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«Ciao Μιλάνο. Μπρούνο Μαρς, ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία.

Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Κέλλυ Κελεκίδου και μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από τη βραδιά.

View this post on Instagram A post shared by KELLY KELEKIDOU (@kelekidou_kelly)

Σημειώνεται ότι το άλμπουμ του Μπρούνο Μαρς με τίτλο «The Romantic» έκανε το ντεμπούτο του στο Νο.1 του Billboard 200, αποτελώντας την πρώτη δισκογραφική δουλειά του καλλιτέχνη που ξεκινά την πορεία της απευθείας από την κορυφή.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο γνωστός τραγουδιστής καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μετά το «Unorthodox Jukebox» το 2013, το οποίο όμως χρειάστηκε τρεις μήνες για να σκαρφαλώσει στην κορυφή του Billboard.