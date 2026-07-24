Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακυρώθηκε εμφάνισή του στους Αγίους Θεόδωρους λόγω προβλήματος υγείας

Η εμφάνιση θα γινόταν στις 11 Αυγούστου
Μιχάλης Χατζηγιάννης
O Μιχάλης Χατζηγιάννης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές του Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθώς έγινε γνωστό ότι ακυρώνεται μία προγραμματισμένη καλοκαιρινή του εμφάνιση, λόγω προβλήματος υγείας.

Την Παρασκευή (24.07.2026) το μαγαζί Kuko’s The Summer Bar που βρίσκεται στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων ανακοίνωσε ότι η εμφάνιση του γνωστού ερμηνευτή εκεί την Τρίτη 11 Αυγούστου ακυρώνεται, λόγω ζητήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο πλευρό του θα εμφανιζόταν και ο Zaf, με τον οποίο περιοδεύουν το φετινό καλοκαίρι. 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν έχει αναφερθεί δημοσίως ότι στην ακύρωση της εν λόγω εμφάνισης, που θα γινόταν σε 2,5 εβδομάδες, ούτε στο πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει. 

Μιχάλης Χατζηγιάννης
Η αφίσα της εκδήλωσης

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το Live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη! Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν.  

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KUKO’s The Summer Bar (@kukosthesummerbar)

Ευχαριστούμε για την κατανόηση Kuko’s The Summer Bar», ανέφερε η ανακοίνωση του μαγαζιού που ήταν να γίνει η εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
251
106
105
98
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo