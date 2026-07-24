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Thylane Blondeau: Το glamour bachelorette του «πιο όμορφου κοριτσιού στον κόσμο» στη Νότια Γαλλία και τα Dior δώρα

Το μοντέλο παντρεύτηκε στο Παρίσι, τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα της στην Ελλάδα
Η Thylane Blondeau με τις φίλες της
Η Thylane Blondeau με τις φίλες της
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Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της στο Παρίσι με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ, η Thylane Blondeau γνωστή και ως «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» δημοσίευσε φωτογραφίες από το bachelorette που διοργάνωσε σε σε πολυτελές θέρετρο στη Νότια Γαλλία.

Το 25χρονο μοντέλο πέρασε χρόνο με τις φίλες της σε πεντάστερο ξενοδοχείο με spa, μετά τον γάμο της στο Παρίσι. Η Μπλοντό επέλεξε λευκά σύνολα για τις εμφανίσεις της, με τις καλεσμένες της να παραλαμβάνουν προσωποποιημένα μπουρνούζια και τσάντες δώρων Dior, ενώ στο δωμάτιό της είχαν τοποθετηθεί ροζ μπαλόνια με το όνομά της.

Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι φίλες της ποζάρουν κρατώντας μάσκες με το πρόσωπο του συζύγου της, ενώ η ίδια εμφανίζεται με ρόμπα που έγραφε «καλώς ήρθατε στο νυφικό κλαμπ της Thylane».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thylane Blondeau Attal (@thylaneblondeau)

Το πρόγραμμά τους περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ζωγραφική σε εξωτερικό χώρο και χαλάρωση σε πισίνα του ξενοδοχείου.

Σε εικόνες μάλιστα φαίνονται οι προσωποποιημένες πετσέτες για όλες τις καλεσμένες. Στην ανάρτησή της η Thylane έγραψε: «Bachelorette, πρώτη ημέρα».

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