Ελεονώρα Μελέτη για beef με Μαριάννα Τουμασάτου: «Δεν με ενοχλεί τίποτα, το μόνο που με πειράζει είναι τα φασόλια»

Ένα νέο beef έχει αρχίσει στον χώρο της showbiz με πρωταγωνίστριες την Ελεονώρα Μελέτη και τη Μαριάννα Τουμασάτου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γνωστή ηθοποιός σχολίασε με καυστικό τρόπο τα πολιτικά δεδομένα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, χαρακτηρίζοντας κάποιους ηγέτες ως «Χίτλερ» και αναρωτήθηκε ποιους θα «πρωτο-σκοτώσουμε». Η ατάκα αυτή της Μαριάννας Τουμασάτου εξόρισε την Ελεονώρα Μελέτη…

Το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κρίθηκε να σχολιάσει τα όσα έχουν συμβεί με τη Μαριάννα Τουμασάτου και εκείνη ξεκαθάρισε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» ότι δεν την ενόχλησε το περιστατικό. Μάλιστα, έκανε και χιούμορ δηλώνοντας ότι τα μόνα που την πειράζουν είναι τα… φασόλια.

«Δεν με ενόχλησε καθόλου. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Το μόνο που με πειράζει είναι τα φασόλια», είπε για την κόντρα με τη γνωστή ηθοποιό.

Παράλληλα, η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε και για τις διακοπές της, τονίζοντας: «Πέρασα πολύ καλά το καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ! Ελπίζω να είστε κι εσείς καλά, να έχετε ξεκινήσει όμορφα και με αισιοδοξία… Σας αφήνω για να πάω να πάρω το μικρό μου από το σχολείο».

Οι δηλώσεις της Μαριάννας Τουμασάτου

Πρόσφατα, η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «#50 λεπτά» και σχολίασε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο με τον δικό της τρόπο.

«Δε μπορώ να δεχτώ την ελληνική κυβέρνηση που δέχεται αυτά που δέχεται. Δεν μπορώ να δεχτώ τον Τραμπ, που σκοτώνονται τώρα κάτω εκεί. Έβγαλε την εθνοφρουρά, έβγαλε το Ναυτικό. Και λες, “τι έγινε ρε παιδιά:”. Πόσοι Χίτλερ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη; Πάτε λίγο στη σειρά να δούμε ποιόν θα πρωτο-σκοτώσουμε να ησυχάσουμε. Γι’ αυτό σου λέω, θεωρώ ότι ακόμα και τα εμβόλια έχουν φέρει στην επιφάνεια τον χειρότερο εαυτό του καθενός. Γιατί χτυπάνε το νευρικό σύστημα και νομίζω ότι και αυτά ακόμα κάνουν ζημιά. Έχω θυμό πολύ. Δε ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Θα αρχίσω τα φάρμακα», είπε μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός.

Λίγο αργότερα, η Ελεονώρα Μελέτη θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές, τονίζοντας ότι τη βρίσκουν αντίθετη.

«Η δικαιοσύνη που θέλει και οραματίζεται η κα Τουμασάτου, θα έρθει με το να βάλει στη σειρά αυτούς που δεν της αρέσουν για να δει ποιον θα πρωτο-σκοτώσει; Και ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου; Το μήνυμα σε όλο αυτό; Και όλα αυτά στο προφίλ ενός κολλεγίου ανθρωπιστικών σπουδών», έγραψε στα social media.

Στη συνέχεια, η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε στην Ελεονώρα Μελέτη, αναφέροντας: «Πότε ξεκινήσαμε τους πληθυντικούς? Α)Τα λόγια έχουν ειπωθεί πριν την απαράδεκτη δολοφονία, και Β)θα ήμουν σίγουρη ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος! Καλή συνέχεια! Θα παραμείνω να κρίνω αυτήν την κυβέρνηση όσο συνεχίζει να αποδέχεται με τις πράξεις της το Ισραήλ όσο θα κλείνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη με συνοπτικές διαδικασίες, όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσφέρει Φεράρι και η λίστα είναι μακριά! Σε φιλώ!».