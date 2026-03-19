Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Αγαπώ το Παρίσι παράφορα» – Το άλμπουμ του ταξιδιού της στην «πόλη του φωτός»

Στο μαγευτικό Παρίσι βρίσκεται η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και μοιράστηκε κάποιες από τις υπέροχες στιγμές που βίωσε στην «πόλη του φωτός».

Η γνωστή τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε αν μαζί της ήταν και ο σύντροφός της, Νίκο Συρίγος, αλλά επικεντρώθηκε στις ομορφιές του τόπου. Μάλιστα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αποκάλυψε τι είναι αυτό που αγαπάει στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκει ηρεμία μέσα στο πλήθος.

«Αγαπώ το Παρίσι παράφορα… Κάθε φορά εκεί νιώθω σαν παιδί που βιάζεται να μπει στα παιχνίδια του λούνα παρκ.

Οι δρόμοι του, οι ήχοι, το φως του ουρανού πάνω από τον Σηκουάνα, μα και αναμνήσεις μου, όλα μοιάζουν να μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μου.

Δεν είναι μόνο οι ομορφιές του, όσο μαγευτικές κι αν είναι. Είναι η αίσθηση ελευθερίας που μου δίνει, η ηρεμία που βρίσκω μέσα στο πλήθος, το πώς κάθε μικρή στιγμή – ένας περίπατος, ένας καφές, ένα βλέμμα – αποκτά νόημα.

Ίσως γι’ αυτό επιστρέφω τόσο συχνά. Γιατί εκεί δεν είμαι απλώς ένας επισκέπτης · είμαι ο εαυτός μου, πιο αληθινός, πιο ανοιχτός, πιο ζωντανός.

Το Παρίσι έχει γίνει για μένα μια εσωτερική πατρίδα, ένας τόπος όπου η καρδιά μου βρίσκει πάντα τον δρόμο της», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”.

Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο.