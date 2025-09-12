«Έλιωσε» ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το δώρο που του έκαναν την ώρα που τραγουδούσε – Το συγκινητικό βίντεο

Ένα πολύ γλυκό δώρο δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενώ βρισκόταν κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας και βρισκόταν στη σκηνή, ερμηνεύοντας μία από τις μεγάλες επιτυχίες του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης την ώρα που τραγουδούσε το κομμάτι «Ηλιοβασίλεμα» κάποιος του χάρισε ένα ζευγάρι παπουτσάκια για τον 10 μηνών γιο του. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κράτησε στα χέρια του το δώρο και το κοινό ζητωκραύγαζε.

Κάποιος χρήστης του TikTok μοιράστηκε το συγκινητικό αυτό βίντεο και αμέσως έγινε viral στα social media.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε πατέρας τον Νοέμβριο του 2024, καθώς η Αλέξάνδρα Νίκα γέννησε τον πρώτο καρπό του έρωτά του και πριν από λίγα εικοσιτετράωρα το ζευγάρι βάφτισε τον μονάκριβο γιο του, σε μία κλειστή τελετή στη Μύκονο και του έδωσε το όνομα Βασίλης.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε μόνο χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς εκείνη είχε μία αποβολή.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο… η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», είχε εξομολογηθεί μέσω Instagram η Αλεξάνδρα Νίκα.