Evangelia: Έχω ως παραδείγματα την Ελένη Φουρέιρα, την Μπιγιονσέ και τη Ριάνα που είναι μαμάδες και ποπ σταρ

Για τη συνεργασία που έχει και σε επαγγελματικό επίπεδο με τον σύντροφο της αλλά και για τη διάθεση να γίνει στο μέλλον μανούλα μίλησε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια Evangelia στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

«Όταν συνεργάζεσαι με τον άνθρωπο σου, πρέπει να βρεις τον τρόπο να μοιράζεις τον χρόνο ανάμεσα στη δουλειά και τη σχέση. Εμείς κάθε μέρα μαθαίνουμε πως να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Το καλό είναι ότι πάντα συζητάμε. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Ο Τζέι είναι πολύ ανοιχτός και καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων», είπε η Evangelia.

«Θέλω να γίνω μητέρα, αλλά στην ώρα του. Θέλω να είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένη όταν το αποφασίσω, γιατί δεν θέλω να αφήσω τη δουλειά μου. Έχω ως παραδείγματα την Ελένη Φουρέιρα, την Μπιγιονσέ και τη Ριάνα που επιβεβαιώνουν ότι μπορείς να είσαι και μαμά και ποπ σταρ.

Μια τέτοια μητέρα θέλω να είμαι κι εγώ. Επειδή ξεκινάς οικογένεια, δεν σημαίνει ότι σταματάει η καριέρα σου. Χαίρομαι που το βλέπω να συμβαίνει, γιατί κάποτε υπήρχε η νοοτροπία ότι όταν οι γυναίκες κάνουν παιδί, σταματούν για πάντα τη δουλειά. Ευτυχώς αυτό έχει αλλάξει», εξομολογήθηκε ακόμα.