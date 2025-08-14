Evangelia: Παντρεύεται στην Κρήτη η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια

Νυφούλα ετοιμάζεται να ντυθεί η γνωστή Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, Evangelia, η οποία έχει βρει τον άντρα των ονείρων της στο πρόσωπο του συντρόφου της, Τζέι και μάλιστα σκοπεύουν να παντρευτούν.

33χρονη καλλιτέχνιδα που είναι πολύ αγαπητή στο νεανικό κοινό της χώρας μας και τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στο πλευρό, του Νίκου Οικονομόπουλου. Προς το παρόν κάνει διακοπές. Μάλιστα, η Evangelia φωτογραφήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού ΟΚ! στην Κρήτη και μίλησε για τα σχέδια γάμου που κάνει με τον σύντροφό της.

«Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε. Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά: “θα με παντρευτείς;”. Και φυσικά του απάντησα “Ναι”. Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι – έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού», εξομολογήθηκε η όμορφη καλλιτέχνιδα.

«Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού», εξομολογήθηκε ακόμα η νεαρή τραγουδίστρια.