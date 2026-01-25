Lifestyle

Extreme makeovers: Από την «Πρώτη Κυρία» Κέιτι Πέρι στο Νταβός, στη Τζέρι Χάλιγουελ και την «Μέγκαν Μαρκλ της Σουηδίας»

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό χέρι – χέρι στο Νταβός

Αγκαζέ στο Νταβός εμφανίστηκαν η αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Μάλιστα φλέρταραν κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Η κοινή εμφάνιση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό στο Νταβός και τα τρυφερά βλέμματα έκλεψαν τις εντυπώσεις, ξεπερνώντας το lifestyle και αποκτώντας έντονη πολιτική και διεθνή σημασία. Η Κέιτι Πέρι θύμισε…Πρώτη Κυρία.

Στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός παρέλασαν πολλά πρόσωπα, αλλά κανένα δεν προκάλεσε τόσο σχόλια όσο η Κέιτι Πέρι στο πλευρό του αγαπημένου τους. Η διάσημη Καλιφορνέζα, γνωστή κάποτε για τα cupcake bras και τις μπλε περούκες της, εμφανίστηκε στο πλευρό του πρώην Καναδού πρωθυπουργού, Τζάστιν Τριντό, με ένα ολοκαίνουργιο, συγκρατημένο λουκ που δεν θύμιζε σε τίποτα την ποπ σταρ που ξέρουμε.


Η Κέιτι Πέρι ξεκάθαρα έχει αλλάξει σελίδα. Η παρουσία της στο Νταβός χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα και κομψότητα. Μακριά από την εκρηκτική ποπ εικόνα που τη συνόδευσε για χρόνια, η 41χρονη τραγουδίστρια κάθισε στην πρώτη σειρά, παρακολουθώντας με προσήλωση την ομιλία του συντρόφου της.

Πολλοί μίλησαν για ένα άτυπο «First Lady effect», καθώς η στάση της, η ενδυματολογική επιλογή αλλά και η συνολική της παρουσία παρέπεμπαν περισσότερο σε κυρία πολιτικού παρά σε σταρ της μουσικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το τρυφερό τετ α τετ ανάμεσα στο ζευγάρι, που είναι φουλ ερωτευμένο και δεν το κρύβει πια. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τζάστιν Τριντό αναζήτησε την Κέιτι Πέρι με το βλέμμα του στο ακροατήριο. Όταν τη βρήκε, της έκλεισε παιχνιδιάρικα το μάτι, με εκείνη να ανταποδίδει με ένα ζεστό χαμόγελο.

 
 
 
 
 
Στα 41 της, η Πέρι εγκατέλειψε την παιχνιδιάρικη εικόνα που την ανέδειξε και φόρεσε ένα κομψό σύνολο σε μπεζ απόχρωση, με πουλόβερ και pencil φούστα, ολοκληρώνοντας το λουκ με διακριτικά σκουλαρίκια και χαμηλό κότσο στα μαλλιά. Η αλλαγή ήταν εμφανής: κανένα σημάδι της παλιάς, προκλητικής ποπ περσόνας.

Η σχέση τους άρχισε να απασχολεί τα διεθνή media πριν από περίπου έξι μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο είχαν μόλις είχαν χωρίσει. Η Κέιτι Πέρι από τον επί χρόνια σύντροφό της, τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τζάστιν Τριντό είχε ακολουθήσει χωριστούς δρόμους από τη σύζυγό του, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τον ίδιο μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία του Καναδά.

Αρχικά, το ζευγάρι επιχείρησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις κοινές εμφανίσεις. Ωστόσο, οι πρώτες φωτογραφίες από ένα ρομαντικό δείπνο δεν άργησαν να διαρρεύσουν. Λίγο αργότερα, η παρουσία του Τζάστιν Τριντό σε συναυλία της Κέιτι Πέρι ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις φήμες.

Η δημόσια επιβεβαίωση ήρθε με το κοινό τους ταξίδι στην Ιαπωνία και στη συνέχεια το πρώτο φιλί της Πέρι με τον Τριντό με φόντο το ηλιοβασίλεμα. 

Διεθνή μέσα σχολίασαν τη σχέση ως ένα σύγχρονο power couple, που γεφυρώνει τον κόσμο της πολιτικής με εκείνον της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Πολλοί αναλυτές στάθηκαν στο γεγονός ότι η Κέιτι Πέρι έχει στο παρελθόν εκφραστεί δημόσια για κοινωνικά ζητήματα, ψυχική υγεία και δικαιώματα, στοιχεία που εναρμονίζονται με το προοδευτικό προφίλ του Τζάστιν Τριντό.


Η μεταμόρφωση της Πέρι δεν είναι μοναδική. Πολλές διάσημες έχουν κάνει αντίστοιχα «makeovers» όταν μπήκαν στον κύκλο της υψηλής κοινωνίας μέσω σχέσης με πολιτικούς, αριστοκράτες ή ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Κέιτι Πέρι
Η Κέιτι Πέρι / Chris Young / The Canadian Press via AP

Τζεραλντίν Εστέλ Χάλιγουελ

Η Τζεραλντίν Εστέλ Χάλιγουελ, γνωστή ως Τζέρι Χάλιγουελ έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1990 ως Ginger Spice, μέλος του γυναικείου συγκροτήματος των Spice Girls.

Το Union Jack μίνι-φόρεμά της από τα Brit Awards το 1997 έγινε επίσης χαρακτηριστικό σύμβολο του «Girl Power».

Το 1998, η κοκκινομάλλα αποχώρησε από τις Spice Girls για να κυνηγήσει μια σόλο καριέρα που στέφθηκε από επιτυχία, με το single της «It's raining men», που κυκλοφόρησε το 2001, να αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά hits των 00s.

Η Τζέρι Χάλιγουελ κατέκτησε και την μεγάλη οθόνη και τη μικρή οθόνη. Εμφανίστηκε στη σκηνή το 1999 με ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ με τον εύστοχο τίτλο «Geri». Σύντομα άρχισε να κάνει εμφανίσεις σε επιτυχημένες σειρές όπως το «Sex and the City».

Η Τζέρι Χάλιγουελ με το Union Jack μίνι-φόρεμά της
Η Τζέρι Χάλιγουελ με το Union Jack μίνι-φόρεμά της / Photo by Mike Marsland / WireImage

Η Χάλιγουελ – μητέρα δύο παιδιών - έδειξε την υποκριτική της δεινότητα σε ταινίες όπως το «Fat Slags» και το «Crank: High Voltage» ενώ κατέκτησε τον κόσμο της λογοτεχνίας με τις αυτοβιογραφίες της, «If Only» και «Just for the Record», που έγιναν best-seller.

Και συνέχισε με φόρα. Αποφάσισε να ασχοληθεί και με τον χώρο των παιδικών βιβλίων με την άκρως επιτυχημένη σειρά «Ugenia», με ένα ιδιόμορφο καστ χαρακτήρων βασισμένο σε διάσημες προσωπικότητες όπως ο Γκόρντον Ράμσεϊ και ο Τζορτζ Μάικλ.

Η Βικτόρια Μπέκαμ με την Τζέρι Χάλιγουελ από την εποχή των Spice Girls
Η Βικτόρια Μπέκαμ με την Τζέρι Χάλιγουελ από την εποχή των Spice Girls / AP Photo / Matt Dunham

Και σαν να μην έφταναν αυτά, κατέκτησε και τον επιχειρηματικό κόσμο με συλλογές μαγιό και σειρές ρούχων που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

Παντρεύτηκε τον Βρετανό Κρίστιαν Χόρνερ, πρώην οδηγό αγώνων και πρώην επικεφαλή της ομάδας Formula 1 της Red Bull Racing, τον οποίο θαυμάζει.

Τα μαξιλάρια του καναπέ κοσμούνται με φράσεις όπως: «Mr & Mrs Horner, est 2015» ενώ ο κωδικός πρόσβασης του wifi είναι: «Wonderful Husband» δηλαδή «Υπέροχος σύζυγος».

Τζέρι Χάλιγουελ και Κρίστιαν Χόρνερ
Τζέρι Χάλιγουελ και Κρίστιαν Χόρνερ / Photo by Evan Agostini / Invision / AP

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας

Την έχουν αποκαλέσει «Μέγκαν Μαρκλ της Σουηδίας» ή η τηλεστάρ με τα τόπλες που έγινε πριγκίπισσα.

Η Πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας είναι πανέμορφη και μητέρα τεσσάρων παιδιών, αφού μετά από τρεις γιους, έχει πλέον και μια κόρη.

Από τόπλες μοντέλο και ριάλιτι σταρ, η Σοφία παντρεύτηκε τον γιο του βασιλιά της Σουηδίας, πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ το 2015 και μεταμορφώθηκε στην ιδανική royal σύζυγο με κομψά midi φορέματα, που ασχολείται με φιλανθρωπίες και κοινωνικά θέματα. 

Η Πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας με τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ
Η Πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας με τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ / Fredrik Sandberg / TT News Agency via AP

Η Σοφία σπούδαζε στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, και ταυτόχρονα εργαζόταν ως μοντέλο. Σε ηλικία 20 ετών έκανε τόπλες φωτογράφιση μαζί με έναν βόα τυλιγμένο στον λαιμό της, για το σουηδικό ανδρικό περιοδικό «Slitz», και ψηφίστηκε «Miss Slitz 2004».

Η αναγνώριση από το μόντελινγκ την οδήγησε το 2005 στην τηλεόραση, όπου συμμετείχε στο σουηδικό ριάλιτι «Paradise Hotel». Το δημοφιλές πρόγραμμα παρουσίαζε σέξι εργένηδες που ζούσαν μαζί σε ένα πολυτελές θέρετρο. Η Σοφία ανακηρύχθηκε φιναλίστ.

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη την ίδια χρονιά, όπου σπούδασε Λογιστική στο New York Institute of English and Business. Όσο βρισκόταν εκεί, εργαζόταν ως σερβιτόρα και δασκάλα γιόγκα.

Μετά από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στη Σουηδία και γνώρισε τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ μέσω κοινών φίλων. H ζωή της άλλαξε για πάντα.

Παρόλο που έχουν γραφτεί πολλά για το παρελθόν της πριγκίπισσας, η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της στη σουηδική τηλεόραση ότι δεν θα άλλαζε τίποτα. «Δεν μετανιώνω για τίποτα. Όλες αυτές οι εμπειρίες με έκαναν το άτομο που είμαι. Δεν θα είχα κάνει αυτές τις επιλογές σήμερα» ξεκαθάρισε.

Σήμερα είναι αγαπημένο μέλος της σουηδικής βασιλικής οικογένειας και μία αξιαγάπητη και δημοφιλής πριγκίπισσα.

