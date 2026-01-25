Extreme makeovers: Από την «Πρώτη Κυρία» Κέιτι Πέρι στο Νταβός, στη Τζέρι Χάλιγουελ και την «Μέγκαν Μαρκλ της Σουηδίας»

Αγκαζέ στο Νταβός εμφανίστηκαν η αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Μάλιστα φλέρταραν κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Η κοινή εμφάνιση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό στο Νταβός και τα τρυφερά βλέμματα έκλεψαν τις εντυπώσεις, ξεπερνώντας το lifestyle και αποκτώντας έντονη πολιτική και διεθνή σημασία. Η Κέιτι Πέρι θύμισε…Πρώτη Κυρία.

Στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός παρέλασαν πολλά πρόσωπα, αλλά κανένα δεν προκάλεσε τόσο σχόλια όσο η Κέιτι Πέρι στο πλευρό του αγαπημένου τους. Η διάσημη Καλιφορνέζα, γνωστή κάποτε για τα cupcake bras και τις μπλε περούκες της, εμφανίστηκε στο πλευρό του πρώην Καναδού πρωθυπουργού, Τζάστιν Τριντό, με ένα ολοκαίνουργιο, συγκρατημένο λουκ που δεν θύμιζε σε τίποτα την ποπ σταρ που ξέρουμε.



Η Κέιτι Πέρι ξεκάθαρα έχει αλλάξει σελίδα. Η παρουσία της στο Νταβός χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα και κομψότητα. Μακριά από την εκρηκτική ποπ εικόνα που τη συνόδευσε για χρόνια, η 41χρονη τραγουδίστρια κάθισε στην πρώτη σειρά, παρακολουθώντας με προσήλωση την ομιλία του συντρόφου της.

Πολλοί μίλησαν για ένα άτυπο «First Lady effect», καθώς η στάση της, η ενδυματολογική επιλογή αλλά και η συνολική της παρουσία παρέπεμπαν περισσότερο σε κυρία πολιτικού παρά σε σταρ της μουσικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το τρυφερό τετ α τετ ανάμεσα στο ζευγάρι, που είναι φουλ ερωτευμένο και δεν το κρύβει πια. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τζάστιν Τριντό αναζήτησε την Κέιτι Πέρι με το βλέμμα του στο ακροατήριο. Όταν τη βρήκε, της έκλεισε παιχνιδιάρικα το μάτι, με εκείνη να ανταποδίδει με ένα ζεστό χαμόγελο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Female Quotient® (@femalequotient)

Στα 41 της, η Πέρι εγκατέλειψε την παιχνιδιάρικη εικόνα που την ανέδειξε και φόρεσε ένα κομψό σύνολο σε μπεζ απόχρωση, με πουλόβερ και pencil φούστα, ολοκληρώνοντας το λουκ με διακριτικά σκουλαρίκια και χαμηλό κότσο στα μαλλιά. Η αλλαγή ήταν εμφανής: κανένα σημάδι της παλιάς, προκλητικής ποπ περσόνας.

Η σχέση τους άρχισε να απασχολεί τα διεθνή media πριν από περίπου έξι μήνες, σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο είχαν μόλις είχαν χωρίσει. Η Κέιτι Πέρι από τον επί χρόνια σύντροφό της, τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τζάστιν Τριντό είχε ακολουθήσει χωριστούς δρόμους από τη σύζυγό του, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τον ίδιο μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία του Καναδά.

Αρχικά, το ζευγάρι επιχείρησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις κοινές εμφανίσεις. Ωστόσο, οι πρώτες φωτογραφίες από ένα ρομαντικό δείπνο δεν άργησαν να διαρρεύσουν. Λίγο αργότερα, η παρουσία του Τζάστιν Τριντό σε συναυλία της Κέιτι Πέρι ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις φήμες.

Η δημόσια επιβεβαίωση ήρθε με το κοινό τους ταξίδι στην Ιαπωνία και στη συνέχεια το πρώτο φιλί της Πέρι με τον Τριντό με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Διεθνή μέσα σχολίασαν τη σχέση ως ένα σύγχρονο power couple, που γεφυρώνει τον κόσμο της πολιτικής με εκείνον της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Πολλοί αναλυτές στάθηκαν στο γεγονός ότι η Κέιτι Πέρι έχει στο παρελθόν εκφραστεί δημόσια για κοινωνικά ζητήματα, ψυχική υγεία και δικαιώματα, στοιχεία που εναρμονίζονται με το προοδευτικό προφίλ του Τζάστιν Τριντό.



Η μεταμόρφωση της Πέρι δεν είναι μοναδική. Πολλές διάσημες έχουν κάνει αντίστοιχα «makeovers» όταν μπήκαν στον κύκλο της υψηλής κοινωνίας μέσω σχέσης με πολιτικούς, αριστοκράτες ή ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών.