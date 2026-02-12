Ευγενία Ξυγκόρου: Πριν φορέσω αυτό το φόρεμα, με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου έδωσε οδηγίες

Η ηθοποιός Ευγενία Ξυγκόρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης (12-02-2026) και μίλησε για την επαγγελματική πορεία της και πτυχές της καθημερινότητάς της. Αποκάλυψε ότι δεν τα πηγαίνει καλά με τις δουλειές του σπιτιού. Όπως ανέφερε δεν ξέρει να σιδερώνει και πολλές φορές παίρνει οδηγίες από τη μητέρα της.

Αρχικά, η Ευγενία Ξυγκόρου μίλησε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ηθοποιό: «Ναι, βλέπω τον εαυτό μου πάντα, σε όλες τις δουλειές. Όταν γυρνάω κάτι έχω κάτι στο μυαλό μου, οπότε άμα το δω αυτό ότι έχει βγει, είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος όλο, εγώ είμαι καλά».

Για τις δουλειές του σπιτιού, δεν έκρυψε την αδυναμία της: «Όχι δεν το ’χω, δεν το ’χω. Και τώρα για το φόρεμα με πήρε η μαμά μου τηλέφωνο και μου έδωσε οδηγίες… Μου ’πε θα κάνεις μπάνιο, θα το βάλεις αυτό να πάρει τους υδρατμούς και μετά με το πιστολάκι θα το κάνεις έτσι».

Παραδέχτηκε μάλιστα πως κρατά αντικείμενα από τις δουλειές της: «Πήρα από τις “8 γυναίκες” ένα κλειδί… το πήρα, το τζούφρωσα. Και εδώ πέρα από τη Φλαντρώ που είμαι, ήδη έχω κλέψει πράγματα».

Για την πορεία της και τις ισορροπίες στη ζωή της σημείωσε: «Όταν ξεκίνησα ήμουνα… το μόνο που μ’ ένοιαζε ήταν αυτό, η δουλειά, τίποτα άλλο. Τώρα όσο περνάει ο καιρός αρχίζω και καταλαβαίνω ότι θες χρόνο για τον εαυτό σου και για τους δικούς σου ανθρώπους». Και αποκάλυψε τι τη γεμίζει σήμερα: «Δοκιμάζω να ζωγραφίσω, να μαγειρέψω, να φτιάξω μινιατούρες… Δεν σου πα ότι ζωγραφίζω καλά».