Lifestyle

Εύη Βατίδου: Βόλτα στη Γλυφάδα με το σκυλάκι της – Εικόνες από τον πρωινό περίπατο που έκανε

Η Εύη Βατίδου έκανε μια από τις πρώτες της βόλτες στη Γλυφάδα, μετά την έλευση του 2026
Εύη Βατίδου
Εύη Βατίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Εύη Βατίδου υποδέχτηκε το 2026 με τα παιδιά της και φρόντισε να απολαύσει τις φετινές γιορτές, με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP, την εντόπισε στη Γλυφάδα, σε βόλτα που έκανε με το αγαπημένο σκυλάκι της.

Προ μηνών, η Εύη Βατίδου αποκάλυψε ότι ασχολείται με την ενοικίαση ενός μικρού αλλά κομψού διαμερίσματος 47 τ.μ. στη Γλυφάδα, μέσω γνωστής διαδικτυακής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε τότε, παρουσίασε τους χώρους του ακινήτου, δείχνοντας με υπερηφάνεια το αποτέλεσμα της δουλειάς της.

Η Γλυφάδα της αρέσει και το δείχνει. Σε μια από τις πρώτες βόλτες που έκανε στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, φαίνεται ευδιάθετη στη θέα του φωτογραφικού φακού. Επέλεξε ένα κοντό jacket σε ουδέτερους τόνους, με γούνινες λεπτομέρειες, το οποίο της πρόσφερε ζεστασιά και έδωσε μια πιο μοντέρνα πινελιά στο σύνολό της. 

Το σύνολο της Εύης Βατίδου συμπλήρωνε μια μαύρη mini φούστα, την οποία συνδύασε με μαύρο καλσόν και μπότες. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς τόνους και ήταν διακριτικό, όπως φαίνεται στις σχετικές εικόνες.

Εύη Βατίδου
Εύη Βατίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

vatidou ndp vatidou ndp vatidou ndp

Με τον πιο τρυφερό τρόπο επέλεξε η Εύη Βατίδου να υποδεχτεί το 2026, ανεβάζοντας την πρώτη της φωτογραφία για τη νέα χρονιά έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά που απέκτησε με τον Αλέξη Κούγια, Μάιρα και Χρήστο Κούγια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
305
158
96
95
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo