Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν έκλεισαν δύο χρόνια γάμου – Οι συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram

Πριν από δύο χρόνια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Γρηγόρη Μόργκαν και από τότε το ζευγάρι ζει ευτυχισμένα, έχοντας δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια.

Την Τρίτη (01.09.2026) γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο του γάμου της και θέλησαν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους δημοσίως, μέσω του Instagram. Έτσι, τόσο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όσο και ο Γρηγόρης Μόργκαν έκαναν δύο συγκινητικές αναρτήσεις και αναφέρθηκαν στην ευτυχία που βιώνουν, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από έναν χρόνο με την έλευση του γιου τους, Ιάσωνα.

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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε στο κείμενο που δημοσίευσε στο Instagram ότι σε κάθε εκδοχή της ζωής του πάντα θα διάλεγε τον σύζυγό της ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της.

«Two years of us.

Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα.

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Εσένα να μου κρατάς το χέρι, να γελάμε, να ονειρευόμαστε, να μεγαλώνουμε μαζί. Εσένα για να χτίσω το σπίτι και την οικογένειά μου.

Εσένα για να μοιράζομαι τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο απλές στιγμές της ζωής. Εσένα να έχω δίπλα μου όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν δεν είναι.

Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν.

Δύο χρόνια παντρεμένοι και ακόμα η πιο εύκολη απάντηση είσαι εσύ Γρηγόρη. Always you. 01.09.2024», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην ανάρτησή της.

Τη δική του τρυφερή ανάρτηση για την επέτειό τους έκανε και ο Γρηγόρης Μόργκαν και αναφέρθηκε και στην ονομαστική γιορτή της συζύγου της, τονίζοντας ότι η ημέρα είναι διπλής χαράς για εκείνους.

«Αυτό το post μάλλον θα βγει λίγο μεγάλο… αλλά προσπαθώ να βρω τις σωστές λέξεις για να περιγράψω πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η μέρα.

Σήμερα κλείνουμε δύο χρόνια παντρεμένοι. Και σαν να μην ήταν ήδη αρκετά σημαντική αυτή η ημερομηνία, σήμερα είναι και η γιορτή της Ευρυδίκης.

Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο την θαυμάζω.

Για το πώς καταφέρνει να είναι μια υπέροχη γυναίκα, σύντροφος και μαμά, να δίνει τόση αγάπη και φροντίδα στην οικογένειά μας και ταυτόχρονα να συνεχίζει να δουλεύει, να δημιουργεί, να κυνηγάει τα όνειρά της και να τα ισορροπεί όλα με έναν τρόπο που πολλές φορές με κάνει να την κοιτάζω και να αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρνει.

Το να τη βλέπω ως μαμά είναι κάτι που δύσκολα περιγράφεται. Η αγάπη, η δύναμη και η τρυφερότητα που δίνει κάθε μέρα είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω ζήσει.

Και το πιο όμορφο απ’ όλα είναι ότι μέσα σε όλα αυτά παραμένει πάντα η Ευρυδίκη που ερωτεύτηκα. Είμαι περήφανος για σένα, για εμάς και για τη ζωή που χτίζουμε μαζί.

Σήμερα λοιπόν είναι διπλή γιορτή. Η επέτειός μας και η γιορτή σου. Αλλά για μένα, η αλήθεια είναι ότι σε γιορτάζω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά αγάπη μου. Χρόνια μας πολλά», έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν.